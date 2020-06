¿Hijos de Thalía y Tommy Mottola quieren seguir sus pasos?

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Alejados de la fama, la música, la actuación y las cámaras, así quieren vivir los hijos de la cantante mexicana Thalía y el productor estadounidense Tommy Mottola.



Fue la misma cantante quien reveló en el programa El Break de las 7, de la televisora Univisión, que sus vástagos Sabrina Sakaë, de 12 años, y Matthew Alejandro, de 9 años, no quieren seguir sus pasos ni los de su progenitor.

ADEMÁS: Will Smith llora al hablar sobre su relación con su hijo Trey



“No le interesa, no les interesa. O sea no. Les choca... porque... Mi hija Sabrina, por ejemplo, ama todo lo que es animación. Ella adora hacer animaciones, y le encanta dibujar, pintar, crear, hacer cómics, etc. Mi hijo dice ahora que lo que quiere ser es un gamer. Entonces, están en eso ya sabes”, explicó la también actriz.



Thalía además explicó que a Alejandro le encantan sus juegos y hacer esculturas. "Hace unas esculturas hermosas y cosas. Ellos están totalmente opuestos a lo que papá y mamá hacen. No les interesa en lo más mínimo", aseveró.



Aunque a los hijos de estos famosos no estén interesados en el mundo artístico, el talento sí lo tienen. Según Thalía, su hija fue quien compuso dos de las canciones que conforman su nuevo álbum "Viva Kids 2".



“Sabrina, mi hija, compuso dos canciones en este disco. Entonces, por un lado les gusta como el “behind the scenes” (entre bastidores), no enfrente. Les gusta lo que es dirección, o componer o producción”, manifestó.

Video: El día que Salvador Nasralla le midió la cintura a Thalía