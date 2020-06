Will Smith llora al hablar sobre su relación con su hijo Trey

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Con lágrimas en los ojos, el actor Will Smith recordó el momento en que tuvo que dejar a su hijo Trey cuando tenía 2 años tras decidir separarse de su primera esposa, lo que provocó que la relación con su primogénito se dañara por años.



Durante una entrevista a Red Table Talk, programa dirigido por su esposa Jada, el famoso de Hollywood habló abiertamente de lo que sintió al convertirse en padre cuando solo tenía 24 años.



"Lo traje a casa, lo pusimos en la cuna y sentí un terror absoluto. Pensé, soy totalmente responsable de esta vida. No podía dejar de ir a mirarlo y comprobar que estaba bien. Lloré mucho, de hecho, ahora estoy llorando", recordó.

Vea aquí: Extravagantes, rebeldes y polémicos, así son los tres hijos de Will Smith



Smith contó que una de las decisiones más difíciles fue separarse de la madre de su hijo para que él no creciera viendo peleas y discusiones, lo que provocó que el menor creciera sintiendo el abandono de su papá.



Aunque la relación con su hijo Trey se compuso años después, Will llora al recordar estos difíciles momentos.



Hace unos años, cuando la relación con su hijo comenzaba a mejorar, Will dijo: "Las cosas no siempre han sido así entre Trey y yo. Hemos luchado durante años después de mi divorcio de su madre. Se sintió traicionado y abandonado. Es una bendición increíble recuperarse y restaurar esta preciosa relación con mi hermoso hijo".