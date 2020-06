Luis "Güicho" Guzmán: “Yo no pienso aún en el retiro del fútbol”

Deportes

DANLÍ, HONDURAS.- Ya va rebasando los 40 años y no tiene contrato con Real de Minas, pero lejos de pensar en colgar los botines, Luis Guzmán se siente muy bien para seguir jugando en la Liga Nacional.

“No quiero retirarme del fútbol. En este momento yo no he pensado en retirarme del fútbol, genéticamente Dios me ha dotado de un cuerpo que me da para seguir, soy un tipo que pesa 150 libras y mide 1.74 metros. Físicamente me siento muy bien y mentalmente mucho mejor”, expresó Luis en un Facebook Live con EL HERALDO.

A pesar de que el 19 de diciembre cumplirá 41 años, el danlidense no piensa en el adiós.

“Llego a los entrenamientos con más ganas que cuando era un jovencito. Me gustaría incursionar en el periodismo deportivo o ser entrenador, ya estoy sacando mis cursos. He roto paradigmas”, apuntó. Güicho jugó los últimos tres torneos con Real de Minas y espera seguir con los Arcángeles, pero lamentó la partida del entrenador Raúl Cáceres.

¿Cómo llegó a Motagua?

“Ojalá no haya sido un error para los directivos haberse deshecho de Raúl. Antes de iniciar el torneo, si Raúl no está, este equipo va perdiendo 3-0”, dijo Guzmán, quien eligió a Cáceres entre los tres técnicos que lo marcaron.

Junto a Raúl escogió a Ramón Maradiaga y Edwin Pavón; “Primi me enseñó mucho a jugar; si hay uno que me enseñó a jugar tácticamente fue Pavón, siempre te decía cómo te meterían los goles y cómo te saldrían los partidos. Raúl es muy emotivo y con mucho carácter”.

El lateral zurdo dijo que solo Raúl impidió que el torneo pasado se pararan por la falta de pago en Real de Minas.

“En La Ceiba nos dieron una comida mala, nos hizo daño a todos y aún así le ganamos a Vida”, confesó quien inició como delantero y se afianzó de lateral en la Universidad antes de llegar a Motagua.

Por cierto, contó: “Soy motagüense a morir, soy azul de corazón, pero liberal, ja, ja, ja. Habiendo jugado nueve temporadas en la U, fui a prueba a Motagua para que Primi me viera. En el primer entrenamiento había una prueba física y me los comí a todos, incluido Jocón, que era un animal para correr”.

Firmó por 11 mil menos

Después de que su amigo Rodrigo Castillo hablara con Pedro Atala y pasara la prueba, cumplió su sueño. “Mi sueldo más alto en la U fue 23 mil lempiras y Motagua me fichó por 12 mil, pero fui porque era uno de mis anhelos”. Y en el Ciclón permaneció muchos años y se inmortalizó con un gol a Olimpia en la final de 2006 (3-1 en San Pedro Sula).

“Si Olimpia nos llevaba a la Luna a jugar, en la Luna lo hubiésemos petateado. A mí sucedió algo divino, yo ya sabía que iba a anotar en ese partido, toda la semana lo supe. Hice una apuesta con la periodista Kenia Torres de que ganaríamos y de que yo iba a decidir el juego”, dijo.

Güicho recordó que “estando en la banca se me pasaban imágenes en mi cabeza de cómo iba a ser el gol y la jugada fue tal cómo yo lo miraba. Estábamos calentando... me acuerdo que grité: Bueno, Dios, y a qué hora me vas a meter; en ese instante, dijo Primi: ‘Güicho’”.

Antes de despedirse escogió el 11 ideal con futbolistas que fueron sus compañeros: Ricardo Canales; Luis Guzmán, Sergio Mendoza, Muma, Leo Isaula, Jorge Claros, Amado, Rubén Matamoros (o Edgar álvarez), Edy Vásquez (o Jairo Martínez), Jocimar Nascimento y Juan Ramón Mejía (o Hesler Phillips). Gran 11, eh...