Más de 10 millones de infectados por el nuevo coronavirus en el mundo (AFP)

PARÍS, FRANCIA.- Más de 10 millones de personas han sido infectadas por el nuevo coronavirus en el mundo, de ellas, más de la mitad en Europa y Estados Unidos, según un conteo realizado por la AFP con fuentes oficiales el domingo a las 9h30 GMT.



América Latina, con más de 400.000 casos adicionales en los últimos siete días es el continente donde la pandemia se expande más rápidamente.

Al menos 10.003.942 casos, de los que 498.779 han fallecido, se han reportado, en particular en Europa, el continente más afectado con 2.637.546 de casos y 195.975 muertos, y Estados Unidos (2.510.323 casos y 125.539 fallecidos).



El ritmo de propagación de la pandemia sigue acelerándose, con un millón de nuevos casos reportados solo en seis días.



La cantidad de casos declarados en el mundo se duplicó desde el 21 de mayo. Entre el primer caso anunciado en China, a finales de diciembre, y el primer millón de casos en el mundo pasaron 94 días.



Estados Unidos superó los 2,5 millones de casos el sábado y ese mismo día India superó los 500.000 con un récord de unos 18.500 casos en una jornada. India debería superar el millón de casos a mediados de julio, según los expertos.



Sin embargo, estas cifras solo reflejan una parte de la realidad, ya que muchos países no realizan pruebas de diagnóstico o no disponen de suficientes recursos para llevar a cabo campañas de detección masivas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos estiman que el número de contagiados es al menos 10 veces más, es decir, más de 20 millones de casos acumulados, lo que representa entre 5% y 8% de la población.



Los contagios se incrementan en 30 de los 50 estados estadounidenses, particularmente en los más grandes y poblados del sur y del oeste, o sea California, Texas y Florida.



América Latina y el Caribe es la parte del mundo donde la enfermedad avanza más rápido.



Del 21 al 27 de junio, la región registró 408.401 nuevos casos, contra 253.624 en Estados Unidos y Canadá y 121.824 en Europa.



El aumento en América Latina (2.432.558 enfermos, de los cuales 110.695 fallecieron) se debe en gran parte a Brasil (1.313.667 casos, de los cuales 246.088 en los últimos siete días), pero también a Perú (275.989, 24.651 adicionales), Chile (267.766, 31.018), México (212.802, 37.600 nuevos) y Colombia (88.592, 22.959 adicionales).

Asia registra un recrudecimiento de casos nuevos por día debido a la propagación constante en India (528.859 casos, de los cuales 118.398 en los últimos siete días), en Pakistán (202.955, 26.338 nuevos) y Bangladesh (137.787, 25.481).



En Europa, el número de nuevos casos diarios está estabilizado desde hace más de un mes en unos 20.000.