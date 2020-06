Disminuye estrés de residentes del Rossy Walther

Elvis Mendoza

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Sin visitas, no se escuchan risas ni gritos de la alegría de los niños, no hay tiempo para selfis.



El Centro de Conservación de Vida Silvestre Rossy Walther, ubicado en el Parque de las Naciones Unidas, El Picacho, permanece cerrado y sus planes de abrir de nuevo se visualizan para los últimos meses del año.



Se habló de abrir en agosto, sin embargo, los brotes de covid-19 que hicieron retroceder a la fase 0 al Distrito Central, indican que será en septiembre.



A pesar de que los más de 400 inquilinos del centro de vida silvestre estaban acostumbrados a ser la atracción de cientos de capitalinos que a diario acudían a visitarlos, el confinamiento no ha sido del todo negativo para su salud.



El silencio y la calma les ha permitido bajar los niveles de estrés que enfrentan al vivir en cautiverio. Los más beneficiados son los monos y las aves.



Javier Valenzuela, director del centro, explicó que el personal no ha dejado de trabajar, a pesar del confinamiento.



Los trabajos principales son mantenimiento y alimentación de los animales y se realizan en un rol de turnos.



Los empleados que son adultos mayores o que presentan enfermedades de riesgo se encuentran excluidos de las jornadas.



Plan de activación



El ingreso de personas al zoológico se hará de manera gradual. Valenzuela detalló que dentro del plan se establece que en un fin de semana se recibirá un máximo de 200 personas.



Los niños y adultos mayores no están incluidos en el inicio de la reactivación, por ser un grupo vulnerable al nuevo virus.



Lo que más lamentan las autoridades es la ausencia de los escolares, quienes eran los principales visitantes y también los que más aportaban ingresos con el pago de taquilla.



Además se informó que los primates serán aislados de los visitantes para no exponer a las personas ni a los animales a posibles contagios de coronavirus.



El impacto de recibir de nuevo a visitantes en la vida de los animales ya se tiene planificado, pues el ingreso será paulatino.



En cuanto al olor del gel antibacterial que ahora es de uso recurrente entre los encargados de mantenimiento de las jaulas, se explicó que el aroma contribuye al enriquecimiento olfativo de los animales, por lo que no hay efectos negativos.



Alimentación



La alimentación se ha mantenido, aunque los primeros días de confinamiento adquirir carne resultó una odisea, pero se logró mantener la dieta de los animales.