James Rodríguez: El Real Madrid no me dejó ir al club que quería

MADRID, ESPAÑA.- El mediocampista colombiano, James Rodríguez, se sinceró durante una entrevista y habló abiertamente del poco protagonismo que tiene en el Real Madrid y la situación que vive junto a Zidane en el club merengue y el impedimento para irse a debutar a un nuevo equipo español.



Durante su conversación con Gol Caracol, el jugador blanco dijo entender que su entrenador tiene su equipo base para los duelos, pero que está consciente que con su talento podría apoyar más al club.



Pero debido al poco protagonismo que ha tenido desde la llegada de Zidane, el colombiano aseguró que empezó la temporada sin querer porque tenía una nueva propuesta de un equipo.



“Hubo una propuesta muy buena de un equipo español, no me gustaría decir el nombre del equipo, que Real Madrid rechazó”, reveló.

Vea aquí: Polémica en LaLiga: Sergio Ramos responde a críticas de Piqué



Agregó: “Sabía desde un principio de la temporada que mi rol en el Madrid no iba a ser protagónico. En los primeros entrenamientos en agosto me dejaban afuera en los trabajos tácticos, me sentía incómodo porque nunca había vivido eso”.



“Empecé la pretemporada con el Madrid sin querer, porque pensé que se cerraba antes esta operación con el otro club español. Sinceramente al club que quería ir, no me dejaron. Querían que me fuera a otro equipo”, confesó.



Además, aseguró que recibió propuestas de Italia y China, pero señaló que él cree que aún puede dar más en el fútbol europeo.



“En el Madrid hay jugadores de mucha calidad y sé que con mi talento, y algo de continuidad, podría ayudar al equipo en muchísimas facetas. Pero entiendo que Zidane tenga su base”, comentó.



Rodríguez aseguró que aunque su rol no es protagónico siempre piensa en su futuro y afirma saber que "Donde esté tengo que rendir a mi máximo nivel".

Mire aquí: FIFA aplaza eliminatorias de septiembre en Concacaf y mantiene en Conmebol



Además dijo desconocer por qué no lo meten a la cancha, pero manifestó: "Cuando ganas títulos importantes con jugadores en los que has confiado y cuando tienes la base es difícil cambiar. También es complicado cuando tu entrenador no te da minutos permanentemente, se hace difícil".



El jugador de 29 años dejó claro que no tiene problemas con el técnico del Real Madrid.