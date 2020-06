Hospitales móviles se pagaron con fondos destinados para carreteras y sin autorización

Yony Bustillo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los siete hospitales móviles que Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) compró a una empresa de dudosa reputación en Estados Unidos fueron pagados con dinero que estaba destinado para la construcción y mantenimiento de la red vial del país y antes de que se publicara el decreto de asignación de recursos.

Así lo establece el reporte de ejecución de gastos del Sistema de Administración Financiera (Siafi) que se encuentra en el portal de transparencia covid-19.

El documento -al que tuvo acceso EL HERALDO- con fecha 19 de marzo de 2020 indica que Invest-H sacó del Fideicomiso de Infraestructura Vial el pago que hizo a Elmed Medical Systems, Inc. y HospitalesMoviles.com sin tener la autorización del Consejo Consultivo de esta institución.

El ente financiador de los hospitales es el que se venía utilizando para la construcción y mantenimiento de las carreteras en el país.

El Fideicomiso fue creado desde el 6 de diciembre de 2007 con el objetivo de pagar obras, bienes y servicios de adquisición temporal de bienes inmuebles y pago de compensaciones a tercero y su vigencia termina este año.

Mediante el decreto PCM-056-2018 se instruyó a Invest-H incrementar el patrimonio de este fideicomiso para atender obras de infraestructura como construcción, rehabilitación, mejoramiento, mantenimiento rutinario y periódico de la red vial del país.

VEA: Axel López, un chapín que pregona de sus éxitos en negocios en América Latina

LEA: Axel López: 'los hospitales móviles serán instalados'

+Así lucirán los hospitales móviles para atender pacientes con covid-19

Los recursos del Fideicomiso provienen del impuesto aplicado a los combustibles, es decir, que el pago lo hace el consumidor final de los carburantes.

El primer desembolso a Elmed Medical Systems, Inc. fue el 19 de marzo de 2020 por la cantidad de 15,900,032 dólares, es decir, 392,786,440.51 lempiras como pago por la compra de dos hospitales móviles de 91 camas cada uno.

Esta transferencia pasó por el Banco Central de Honduras (BCH) y luego se mandaron los fondos a Chase Bank en Estados Unidos.

Hay que hacer notar que el acuerdo de compra, según consta en la documentación de Invest-H, se hizo el 18 de marzo, es decir, 24 horas antes de que se autorizara el millonario pago a la empresa supuestamente turca y que está en Estados Unidos.

El segundo pago se realizó el 2 de abril de 2020 por Invest-H utilizando la Unidad de Conservación del Patrimonio Vial a favor de Elmed Medical Systems, Inc. y HospitalesMoviles.com.

Como ocurrió en la primera compra, el organismo financiero fue el Fideicomiso de Infraestructura Vial que maneja fondos del tesoro nacional.

El pago fue por la compra de un hospital móvil con capacidad de 91 camas a un precio unitario 7,950,000 dólares; también se canceló la compra de cuatro hospitales móviles de 51 camas a un precio de 5,750,000 dólares cada uno.

+Falsos registros y un pago adelantado, las irregularidades que pesan en la compra de hospitales

+¿Quién enlazó a Invest-H con las empresas Hospitales Móviles y Elmed Medical Systems?

DE INTERÉS: Compra millonaria de hospitales móviles se pactó en tres días

En ese mismo documento de Siafi se establece el pago de siete plantas de tratamiento de residuos médicos a un precio unitario de 87,500 dólares.

En total la segunda transferencia fue de 31,562,532 dólares, es decir, 781,731,323.82 lempiras.

En este proceso, las autoridades no se tardaron ni un día en hacer el pago, ya que según la proforma que está en el portal de transparencia, el acuerdo lo hizo Invest-H el mismo 2 de abril.

Legalidad

Según los documentos, todo indica que en la transacción no siguieron los procedimiento que establece la ley. Y es que a pesar de que en febrero se decretó emergencia por covid-19 mediante el decreto PCM-005-2020 fue hasta el 3 de abril que se ordenó a la Secretaría de Finanzas buscar los recursos para hacer estas inversiones.

El decreto 033-2020 de fecha 3 de abril de 2020 -publicado en La Gaceta número 35,217- en el artículo ocho autoriza a Sefin la contratación y reorientación de financiamiento destinado para hacer frente a los retos de la pandemia.

El decreto faculta a Sefin para que obtenga hasta por un monto de 2,500,000,000 de dólares adicionales un endeudamiento autorizado en el artículo 1 del decreto número 171-2019. Estos fondos son para la creación de un fondo de emergencia destinado a atender los efectos originados por el coronavirus.

“Dichos recursos serán destinados para dotar al sistema sanitario nacional de capacidades de respuesta inmediata para el control, contención y propagación de la epidemia del coronavirus”, establece el documento.

Asimismo, se orientarán recursos para la implementación de medidas de compensación social y orientación de recursos para el impulso de los sectores estratégicos, a fin de generar empleo, crear una mesa técnica de crisis e impulsar un proceso de crecimiento económico sostenido, indica.

Según el exministro de Finanzas, Hugo Noé Pino, la Ley de Aceleración Económica autoriza las compras a Invest-H, Copeco y Salud. No obstante, los recursos todavía no estaban identificados por la Sefin.

Silvio Larios, gerente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), confirmó a EL HERALDO que “Marco Bográn nos dijo a nosotros, hicimos un préstamo a Salud” para la compra de los hospitales móviles.

En ese sentido, ellos conocen que hicieron la transferencia de este fideicomiso para la compra de esos equipos, pero desconocen los argumentos legales y los plazos de pago si es que fue por préstamo.

“Si Salud no le puede devolver esos recursos porque no tienen disponibilidad obviamente hay riesgos que no continúen las obras, ahora todo depende de que devuelvan los fondos para seguir los proyectos”, dijo el ejecutivo.

VEA TAMBIÉN: "No hay falsificación": así se defiende Axel López de cuestionada compra de hospitales móviles

+Las serias incongruencias de millonaria compra de hospitales móviles

+Las frases del director ejecutivo de ASJ tras perjuicio millonario de Invest-H

EL HERALDO consultó a Wilfredo Cerrato, titular del BCH sobre los criterios que tomó para autorizar una millonaria transferencia en poco tiempo a una empresa desconocida a nivel nacional e internacional.

Al mismo tiempo se consultó si es legal pagar el 100 por ciento por un producto sin que haya un compromiso de garantía que dé fidelidad que el país va a tener lo que está pidiendo.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades del BCH no respondieron a las interrogantes, el departamento de Relaciones Públicas hizo llegar un video donde se menciona que el BCH no tiene que aprobar ese tipo de transacciones.

La Unidad de Datos de EL HERALDO siguió con la búsqueda de las empresas que supuestamente están fabricando los hospitales móviles para Honduras en Turquía y detectó otra fábrica llamada Elmed Medical Systems.

Esta empresa, con sede en Turquía, aclaró que “nunca hemos fabricado o vendido hospitales móviles”, desligándose así del escándalo relacionado con la compra de estas unidades para la emergencia por el coronavirus en Honduras.

El nombre oficial de la compañía es Elmed Elektronics and Medical Industry And Trace Inc. y prefieren usar Elmed Medical Systems como abreviado, pero no es el legal, informaron ejecutivos a EL HERALDO.

Al parecer el vendedor para Honduras, Axel López, también plagió el nombre de esta empresa, llamándola Elmed Medical Systems, Inc., sin embargo todavía no hay certeza de la compañía que está haciendo los hospitales para el país.

EL HERALDO le escribió el 25 de junio al correo institucional de la empresa Vertisa Cevre Teknolojileri INS.DAN.REK.ITH.IHR, que fue la que envió los primeros dos hospitales móviles desde el 20 de junio pasado, pero no le caen los correos a la dirección indicada.