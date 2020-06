Miembros de la oposición reaccionan tras denuncia del Congreso Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de que el Congreso Nacional, a través de su abogada, interpusiera una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia contra los diputados que convocaron a una "sesión extraordinaria" para abrogar el nuevo Código Penal que entró en vigencia este jueves, varios diputados de la oposición han salido al paso.



En la sesión participaron los 29 de 30 congresistas propietarios de la bancada de Libertad y Refundación (Libre), 15 legisladores de la llamada bancada de la lealtad junto a las actuales autoridades del Partido Liberal. La reunión fue desarrollada en la plataforma digital de Zoom.

Además, se sumaron los cuatro parlamentarios propietarios y suplentes del Partido Innovación y Unidad (Pinu), un diputado de la Alianza Patriótica Hondureña, incluyendo otro del Partido Nacional y varios legisladores suplentes de estas fuerzas políticas opositoras que se unieron para evitar la entrada en vigencia de la cuestionado normativa.



En consecuencia, el Congreso Nacional denunció a los participantes por los los delitos de usurpación de funciones, abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios y delito contra la forma de gobierno.

A continuación sus reacciones:

Doris Gutiérrez

"Pueblo hondureño: agradecemos tu apoyo, y si por ser tus representantes nos toca enfrentar la cárcel, estamos dispuestos a hacerlo. Oren por nosotros para que Dios nos dé sabiduría. #QuienDijoMiedo".

Jorge Cálix

"El Partido Nacional le pide al Ministerio Público que me acuse por usurpación de funciones, abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios y delitos contra la forma de gobierno. No hay problema.



Eso sí, nunca me podrán acusar por narcotráfico ni corrupción".

Luis Redondo

"No me extraña y la razón por la que no me extraña, es porque se están defendiendo los criminales que utilizan y han utilizado el poder del Estado; que lo han convertido en un bufete de defensa de actos criminales".

Jari Dixon

"Ante la denuncia presentada por el Partido Nacional en contra de los diputados que derogamos el nuevo Código Penal, desde ya informo al Ministerio público que me despojo de cualquier inmunidad, la inmunidad es para los delincuentes y yo no lo soy".

Eduardo Martell

¡"Hoy sí, papa! A ver cómo actúa el inútil, sordo, ciego y mudo. Ministerio Público, solo falta que hoy sí actúe... y ojalá que lo haga. Sólo UNIRÁN y COHESIONARAN más los bloques opositores de lucha. #SeguimosAvanzando PD. ¿Aparecerá el pelón?".

Scherly Arriaga

"Para actuar en contra de los diputados de oposición está abierto el Ministerio Público a las 11:51 PM".

Fabricio Sandoval

"Como abogado le entiendo al trámite de las leguleyadas y como hombre de consciencia social le entiendo al trámite de luchar por justicia social, por lo tanto métanse su denuncia por el musculus sphincter ani internus. ¡Qué eficiencia!"

