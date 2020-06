Polémica en LaLiga: Sergio Ramos responde a críticas de Piqué

MADRID, ESPAÑA.-Tra la victoria del Real Madrid 2-0 ante el Mallorca, triunfo con el cual los merengues recuperaron el liderato, el equipo comenzó a ser el centro de las críticas por parte de los medios y algunos jugadores de LaLiga.



"Todo el ruido que se genera es porque estamos líderes, cuando no lo éramos no se hablaba tanto", reclamó el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, en Movistar+.



"Los árbitros y el VAR a veces te benefician y otras te perjudican pero no creo que tomen ninguna decisión predeterminada. Hay que rebajar el ruido porque parece que le tenemos que dar las gracias por ser líderes y no, si lo somos es por lo bien que hemos vuelto físicamente, que no se hagan películas", reiteró Ramos.

Y es que el defensa del Barcelona, Piqué, dijo que "viendo las dos últimas jornadas será complicado que el Real Madrid pierda puntos", aseverando que el equipo tiene preferencia por parte de los árbitros.



"Más eficaz que brillante, queda reflejado en el resultado. El equipo ha notado el cansancio acumulado de paridos cada tres días y que no hay tiempo para la recuperación", dijo Ramos sobre el triunfo ante Mallorca.



"El objetivo se ha conseguido que era recuperar el liderato pero hay muchas cosas que mejorar. Yo no me voy contento pese al triunfo porque hay que mejorar mucho", manifestó.

