Así quedó conformada la directiva paralela del Congreso Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una junta directiva paralela del pleno del Congreso Nacional fue elegida este miércoles en una sesión extraordinaria realizada a través de la plataforma Zoom.



Tras una moción presentada por el diputado Carlos Zelaya y someter a votación la misma se logró el nombramiento de las autoridades para dirigir esta reunión.



Los legisladores elegidos fueron Dennis Castro Bobadilla (presidente), Doris Gutiérrez (vicepresidenta I), Luis Fuentes (vicepresidente II), David Reyes (vicepresidente III), Jorge Cálix (secretario) y Sobeyda Andino (secretaria adjunta).



La moción fue aprobada por unanimidad de votos de los presentes, por lo que el diputado Bobadilla procedió a iniciar la sesión extraordinaria asistido por Jorge Cálix como secretario.



"Soy un hondureño como cada uno de ustedes gracias a la oportunidad que nos da el pueblo", expresó Bobadilla previo a verificar el quórum para iniciar la primera sesión.



"El país está gimiendo, no hay medio de comunicación consciente que no esté trasmitiendo las circunstancias que vive nuestro país", apuntó al momento de dar por iniciada la primera sesión de la nueva junta directiva.

Ilegal

La junta directiva del Poder Legislativo alegó que esta reunión no tiene validez legal porque no reunía los requisitos formales para la convocatoria a sesiones extraordinarias establecidas en la disposición constitucional.



Tomás Zambrano manifestó que "no es una sesión extraordinaria del Congreso Nacional. Están incurriendo en una ilegalidad, sabemos el afán de protagonismo pero hay que respetar"



"No se dejen llevar por las emociones porque estarían incurriendo en delitos", advirtió.