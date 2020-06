Ejecutivo de SDI Global: Dinero de los hospitales móviles "fue pagado con una factura falsa"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Michael Murphy, director ejecutivo comercial de SDI Global, mantiene al pie de la letra la denuncia que emitió su compañía a través de un documento: un intermediario solicitó una cotización y, luego, falsificó los registros para cerrar un trato millonario con el gobierno de Honduras para adquirir siete hospitales móviles por la emergencia del covid-19.

En entrevista con EL HERALDO, Murphy sostuvo que los registros en los documentos de Invest-H, tanto en la factura preliminar, las modificaciones y las certificaciones, pertenecen a SDI Global y no a Axel López, la persona con quien Honduras cerró la compra a través de sus empresas Hospitales Móviles.com y Elmed Medical System.

Ante la serie de irregularidades, "ningún gerente en su sano juicio o un oficial de gobierno le hubiera ordenado los hospitales y enviado al sujeto 47 millones de dólares (el costo de los hospitales)", opinó el representante de SDI Global, compañía con sede en Turquía.

Incluso, acusó a López también de plagiar la imagen y el nombre de otra empresa con sede en Turquía, también denominada Elmed Medical System, y en todo caso negó que fueran competencia, descartando así un pleito entre proveedores, como acusó Marcos Bográn, director de Invest-H. Aquí la entrevista completa.

¿Mantiene la versión de que la venta de hospitales es una estafa del señor Axel López?

En este momento no tenemos ningún contrato con el señor López o el gobierno de Honduras para el suministro de hospitales

¿Conoce al señor López?, ¿de dónde lo conoce?, ¿cuál es el tipo de relación que tiene con él?

Sí lo conozco. No es un hombre de negocios muy honesto. Nosotros no hacemos negocios con él. En febrero le dimos una información para los hospitales y él tomó está información y trató de hacer los hospitales él mismo. Nosotros no tenemos ningún contacto. Tiene una orden de arresto en Turquía y el FBI, Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro están investigando sus crímenes en Estados Unidos.

¿Cómo se enteraron que Hospitales Móviles había copiado sus registros y seguido con la venta?

Hubo un papeleo que él hizo, una factura que Invest-H firmó en marzo, que era una copia porque dejó parte del número de registro. Esos números son licencias, por lo que un periodista de El Pulso (periódico digital) tomó esos números y buscó porque puede ir al sitio web y ver a quién pertenece la licencia. Así fue cómo nos enteramos que él estafó a Honduras, porque él (Axel López) es un fraude.

¿Cómo es posible que se siguiera con la venta con los registros falsificados?

Eso tienen que preguntarle a él. La documentación presentada a Invest-H era fraudulenta, no era real. La información en esos documentos que él (Lópex) presentó como de él no eran de verdad. Los registros en los documentos de Invest-H, en la factura preliminar, las modificaciones y las certificaciones, todas son de SDI Global y no de López.

El gobierno de Honduras dice que todo se trata de un problema entre proveedores y que ustedes se enojaron porque no lograron la venta

Ellos cometieron muchos crímenes, espionaje corporativo en los Estados Unidos, porque el dinero fue pagado por una factura falsa que él mandó, pero es contra la ley en los Estados Unidos. La factura con la que él tomó el dinero está basada en un falso... eso es llamado wired fraud (fraude postal y fraude electrónico). Y el lavado de dinero también está incluido.



El señor López le mintió al gobierno de Honduras, no tiene una fábrica, no tiene nada, no tiene una compañía. Canal 6 fue a buscar sus instalaciones que escribió en la documentación. No existen. El señor López es un fraude, sus compañías son un fraude. La compañía que él alega, Elmed Medical System en Turquía, no tiene que ver nada con el señor López, él no es el dueño de Elmed Medical. Él copió la información pára crear una página web en América. López utiliza la misma dirección de Elmed Medical de Turquía en Orlando como su dirección. López miente.

¿Elmed Medical Systems es su competencia?

Elmed Medical de Turquía no es una competencia. Ellos hacen equipo médico y no hospitales médicos.

¿A qué precio hubieran fabricado esos mismos hospitales?

Nosotros hemos manufacturado hospitales en este momento para todos los países. Somos una empresa grande. Hemos hechos hospitales por 10 años. Tenemos una lista de clientes de todas las organizaciones benéficas alrededor del mundo. No somos falsos, tenemos oficinas, fábricas. Lo que nos molesta de esto es que este sujeto es un criminal y alguien está intentando protegerlo en Honduras.

¿Ya presentaron cargos contra la compañía o Axel López?

Hay una orden de arresto en Turquía para él y sé que el gobierno de Estados Unidos está investigando los cargos en este momento.

¿Qué otras irregularidades detectaron?

López no tiene una dirección de sus compañías, todas sus compañías son falsas y solo tiene páginas web. No hay una dirección física.

¿Cree que el señor López es un estafador profesional?

Creo que el señor López ha tomado ventaja de un país, de Honduras. Él mintió de alguna forma para conseguir el contrato. Alguien en Invest-H está involucrado en el trato de lo contrario ningún gerente en su sano juicio o un oficial de gobierno le hubiera ordenado los hospitales y enviado al sujeto 47 millones de dólares y no hacer nada porque López prometió que los hospitales estarían llegando de 15 a 29 días y ya pasaron 90 días desde ese día. Es un estafador, no tiene ninguna fábrica, no está asociado a Elmed Medical en Turquía, lo conocen porque está comprando algún equipo, pero no están asociados con él como compañía. Elmed Medical System es una compañía falsa, no tiene dirección, solo una página web.

El gobierno presentó documentación que los hospitales están viniendo a Honduras en julio

¿Tienen los documentos de envío para demostrar que reclaman los hospitales en un bote? Los documentos de envío están disponibles. Hasta ahora, Invest-H no ha podido producir algunos, no he visto nada, he escuchado de otros reporteros que los documentos de envío son algo que puede obtener. Si lo que afirman es cierto, entonces deberían poder proporcionar las pruebas de envío o documentos de envío.

¿Cuándo fue la última vez que habló con el señor López?

Traté de enviarle un correo electrónico hace unos días y una llamada. Pero la última vez que hablé fue en marzo o abril.

¿Cómo lo contactó el señor López?

Él nos contactó en Turquía para que le construyéramos hospitales para él.