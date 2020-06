Falsos registros, catálogos duplicados y un pago adelantado: una sombra de irregularidades pesa en la venta de hospitales

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de una serie de acusaciones de fraude en la compra de siete hospitales móviles por parte de Invest-H, EL HERALDO confirmó varias de las irregularidades que pesan sobre la empresa proveedora de las unidades.



Los hospitales comprados por el Estado de Honduras son siete: tres con capacidad para 91 camas y cuatro para 51 enfermos de covid-19, así como los demás implementos para la atención de los pacientes.

Todo comenzó en la madrugada del lunes cuando la empresa SDI Global A.S., que se identifica como el fabricante original de las unidades, emitió una carta pública donde denuncia que nunca se hizo un arreglo formal con el gobierno de Honduras para la construcción de las estructuras y que un intermediario creó una falsa propuesta para cerrar el acuerdo.

Posteriormente, Marco Bográn, director de Inversión Estratégica de Honduras, argumentó que se trataba de un documento falso, pero después dijo que se trataba de una represaria de la empresa por una serie de acciones que habían pasado anteriormente.

También aseguró que los dos primeros hospitales llegarán en julio al país, a un costo de 48 millones de dólares, que ya fueron cancelados en su totalidad.

A continuación las irregularidades encontradas:

Se constató que en la factura proforma publicada por Invest-H, a través del portal de transparencia, HospitalesMoviles.com sella el documento con el código NCAGE TH663, el mismo que utiliza SDI Global en las comunicaciones donde plasma su denuncia sobre los hospitales móviles y el que aparece en su página web.



A través del portal https://eportal.nspa.nato.int/, en su sección de solicitud de código, constatamos que el código pertenece a la empresa SDI Global, con sede en Ankara, Turquía. La web consultada es propiedad de la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN, organismo creado en 2012 con el objetivo de “proporcionar servicios de adquisición y apoyo logísticos receptivos, eficaces y rentables para los sistemas y operaciones”.





El NCAGE es un código compuesto de cinco caracteres que identifica a un fabricante, proveedor o agente-proveedor en el sistema de codificación de la OTAN.



Asimismo, en la misma factura proforma HospitalesMoviles.com utiliza los códigos M-40733 y K-6972, registros utilizados para las Regulaciones del Tráfico Internacional de Armas (ITAR), cuyo fin es llevar un control de las empresas que fabrican material militar y de defensa. Por la experiencia en la fabricación de hospitales móviles y modulares, los gobiernos están comprando los hospitales covid-19 a las compañías de este rubro.



Al estar registrados en este sistema del gobierno de Estados Unidos se les otorga un código de fabricante/exportador que empieza con el prefijo M y un código de intermediario/bróker con el prefijo K.



En los documentos de SDI Global, empresa que hizo la denuncia de la estafa, aparecen los códigos M-40733 y K-6972, los mismos utilizados por la compañía de Axel López. Los códigos ITAR no son públicos, únicamente pueden ser proporcionados por su propietario.





En su portal web, SDI Global se presenta como una empresa registrada en el ITAR, mientras que no hay mayor evidencia en el sitio web de Hospitalesmoviles.com.



EL HERALDO consultó a Axel López al respecto de la copia de los código, pero evadió responder, al solo expresar: “Desconozco los inventos de la agenda oculta de su país para hacer daño a la moral de la población, pero lo siento por las personas que necesitan esperanza y asistencia”.



También agregó que “ellos han sido notificados legalmente que desista de crear una difamación ante nuestra empresa y mi persona por haber solicitado una cotización... el comunicado de Invest-Honduras hace mención de ellos, que es un tema interno que no afecta la orden de los hospitales de Honduras”.

SDI Global también denunció que Hospitalesmoviles.com copió parte de su catálogo para presentarlo como propio en el arreglo comercial. EL HERALDO constató que varias imágenes facilitadas por Invest-H a los medios de comunicación sobre cómo serán los hospitales móviles de Honduras pertenecen al catálogo de la compañía turca que publicó la denuncia.



Se trata de al menos siete imágenes que aparecen en el sitio web de SDI Global en su sección de productos de hospitales de campo acondicionados para pacientes con covid-19, que corresponden a la vista aérea de las unidades, la vista frontal de la entrada, el corredor principal, la sala de triaje, la policlínica, el laboratorio y radiología.





En el registro de empresas y corporaciones del estado de Florida, Estados Unidos, no aparece ninguna compañía registrada con el nombre de Hospitalesmoviles.com o Mobilehospitalsusa.com. Solamente está el registro de Elmed Medical Systems Inc., cuya oficina está ubicada en 3956 Town Center Blvd. Ste. 217 Orlando, FL 32837, USA, la misma dirección que Hospitalesmoviles.com



Alex López aparece registrado como el presidente de Elmed Medical Systems Inc.





En el portal de Elmed Medical Systems (no hay ninguna referencia a que tenga sus fábricas en Turquía. Se identifica como una “empresa estadounidense de fabricación y distribución de equipos médicos estadounidense”.

En lo que respecta a productos, Elmed Medical Systems detalla que fabrica hospitales modulares, clínicas de campo, laboratorios, entre otras soluciones móviles. Tiene su catálogo de unidades, pero no coinciden a las que aparecen en las imágenes facilitadas por Invest-H a la prensa.





No obstante, en esa página se remite, para ampliar más detalles, directamente a la al sitio de www.mobilehospitalsusa.com. Esta página estaba caída al momento de la búsqueda de EL HERALDO, pero a través del caché se comprobó que en entre su gama de productos están los hospitales modulares.



Sin embargo, tampoco existe una referencia al lugar donde son fabricados, salvo que dice tener oficinas en Turquía, México, Colombia, Perú y Guatemala.





En Turquía opera una empresa denominada Elmed Medical Systems, especializada en el desarrollo, fabricación y exportación de servicios médicos. En su página web http://elmed-as.com/. da detalles de su operación y contactos.



No obstante, no hay información que diga que poseen un sitio web especial para sus operaciones comerciales en Estados Unidos, como sí aparece en el portal de la empresa de Axel López. Ni en su página web, ni en su perfil de Linkedin ni en sus redes sociales comunican que tienen un portal particular para Estados Unidos, aunque sí poseen oficina.



La dirección de esa oficina es la misma que registra Axel López para su empresa: 3956 Town Center Blvd. Ste 217 ORLANDO, FL 32837, USA, pero la compañía turca proporciona de contacto el número +(1) (727) 4701 29 35, mientras que el sitio web de López tiene como número el +1 407 852-8277.



Michael Murphy, ejecutivo comercial en jefe de SDI Global, dijo a EL HERALDO que “la compañía que él (Axel López) alega, Elmed Medical System en Turquía, no tiene que ver nada con el señor López, él no es el dueño de Elmed Medical. Él copió la información para crear una página web en América. López utiliza la misma dirección de Elmed Medical Turkey en Orlando como su dirección. López miente.



Además, aclaró que Elmed Medical en Turquía no es una competencia directa de SDI Global, porque “ellos hacen equipo médico y no hospitales médicos”.



En efecto, en su portal web no hay referencia a hospitales móviles, modulares o médicos como sus productos.

"Pudo haberse hecho algo mejor"

Adolfo Facussé, consul de Honduras en Turquía, por su parte, dijo que la compra tiene una serie de irregularidades.

"Yo como empresario he hecho compras grandes de maquinarias y lo que he hecho es que he entregado el 10% de adelantado, pero si el pedido es especial para mí, envíaba a una persona a esa lugar que supervisara", comentó.

"Ese pago anticipado del 100% es algo extraordinario porque se hizo a una compañía (hospitalesmoviles.com) porque si se busca en internet es algo que no existe. Eso se puedo haber hecho a la fábrica, no como se hizo", añadió.

Facussé también mencionó que el gobierno turco notificó a Honduras de la presunta estafa que se hizo en la compra de los hospitales móviles con el objetivo de recuperar la cantidad pagada a Axel López.

Esta compra que tiene una sombra de irregularidades ha provocado que el Ministerio Público haya abierto una investigación en contra del funcionario Bográn, y que también haya rendido cuentas ante el Congreso Nacional, pese a que Invest-H aseguró que los hospitales móviles venían en camino para Honduras.

La compañía de Turquía ha puesto demanda en ese país y en Estados Unidos, además, existe una orden de captura para Axel López.

"En Invest-H no chequearon la compra pero tenían que hacerlo, o Dios no quiera pero pueden ser parte de esto. Estos hospitales tuvieron que haber llegado al país en abril", estimó Facussé.

"El gobierno de Honduras hizo negocios con tipo (Axel López) que ha hecho plagio anteriormente", agregó.

En tanto, el director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernádez, expresó que se han puesto en comunicación con miembros de transpariencia internacional para auditar la compra, al mismo tiempo que anunció que se retiraban de la veeduría a Invest-H.

