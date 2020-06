¿Quién enlazó a Invest-H con las empresas Hospitales Móviles.com y ELMED medical Systems Inc?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-¿Una búsqueda en Internet?, ¿recomendación de amigos? o ¿el destino? Hay dudas sobre el responsable de que Honduras, a través de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), iniciara una negociación con las empresas HospitalesMóviles.Com y ELMED Medical Systems Inc y le comprara siete hospitales móviles a 1,174 millones de lempiras.



Los hospitales aún no llegan a Honduras a pesar de que fueron comprados desde el 18 de marzo del presente año y la esperanza recae en que a mediados de julio vendrán dos que serían instalados en Tegucigalpa y San Pedro Sula, epicentros del covid-19 en Honduras y donde más personas han muerto por falta de cupos.

Lo que si llegó al país fueron documentos donde la empresa turca SDI Global LL acusó a la empresa ELMED Medical Systems Inc de que por medio de su representante Axel López falsificaron una propuesta de hospitales moviles y la enviaron a Invest-H con el sello de su empresa para realizar la venta.



Axel López, representante de las cuestionadas empresas, reveló en exclusiva a EL HERALDO cómo se contactaron con él y las advertencias que les hizo sobre la entrega de los hospitales móviles en medio de la pandemia con los riesgos que habían para cubrir sus espaldas por los atrasos.



El millonario guatemalteco, exmarine de Estados Unidos y autor del libro ''Cómo hacer negocios exitosos en América Latina'', aseguró a EL HERALDO que ''no conozco a nadie (Invest-H) personalmente para conocer quién es el héroe o el villano o al que le importe o no lo importe nada''



Abiertamente aclaró que no conoce a Marco Bográn, director de Invest-H, y que no inició el negocio de los hospitales móviles con él.



López explicó que fue desde la Embajada de Honduras en Washington, Estados Unidos, que se contactaron con HospitalesMóviles.Com

''La Embajada de Honduras en Washington de Relaciones Exteriores pasó la información a Honduras que nos contactaran'', confió López.



Asimismo, destacó que no podría asegurar que por medio de ese inicio de conversaciones con la embajada fueron recomendados como empresa, pero sí fueron los que los contactaron antes de iniciar las negociaciones

''No se si "recomendados' pero alguien nos llamó de la embajada, adjunto a Relaciones Exteriores, y si Marco Bográn nos encontró, a través de esa referencia o no, no le puedo indicar, pero se ha actuado de buena fe y sobrepasando expectativas'', explicó.

7 hospitales móviles

costaron 1,174

millones de lempiras



Bográn dijo que localizaron a la compañía tras una búsqueda en Internet ante la necesidad de conseguir un fabricante por la crisis que se avecinaba.



Sobre el tiempo de llegada de los hospitales móviles a Honduras, López aclaró a EL HERALDO que realizó una advertencia a Invest-H sobre los riesgos de comprar el equipo durante la pandemia, pero que ellos realizarán su mayor esfuerzo.



''Desde inicio expresé que estamos fabricando en Turquía y de alli despachamos.... que no dabamos aseguranza de entrega en medio de una pandemia o force majour... etc, y aquí estamos cumpliendo y siguiendo la orden de fabricación y entregas'', cerró.

EL HERALDO se comunicó con María Dolores Agüero, embajadora de Honduras en Washington, Estados Unidos, quien negó que hayan tenido algún acercamiento con el señor Lopez.



''Le confirmo que no es cierto, no lo conozco, y no he tenido contacto nunca con él'', aseguró Dolores.

