¿Por qué Marco Bográn no activó su cámara al presentar informe en el Congreso?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El abogado Marco Bográn, director de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), compareció la mañana del 23 de junio frente a los diputados del Congreso Nacional para detallar las cuestionadas compras de los hospitales móviles que Honduras espera para atender la pandemia.



La presentación se realizó de forma inusual, ya que debido a la pandemia del covid-19 el Poder Legislativo realiza sus sesiones a través de videollamadas en Zoom y por otra parte, porque Bográn fue el único que no mostró su rostro durante toda la transmisión que fue compartida en la página de Facebook del Congreso Nacional. Su acción incomodó a la mayoría de congresistas, quienes le consultaron en reiteradas ocasiones por qué la tenía apagada.

Durante la transmisión, que duró poco más de dos horas, los diputados y la población que sintonizaban la sesión únicamente vieron un recuadro negro con el nombre de Bográn, acción que causó polémica entre los usuarios de las redes sociales quienes reclamaron la falta de seriedad del abogado al no mostrar su rostro en un momento tan importante.

Fue el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Francisco Paz, quien lo increpó solicitando que mostrara documentos que despejaran las dudas sobre la adquisión y que además mostrara su rostro.

Ante esa situación Bográn se excusó diciendo: "Yo sé que muchos han pedido que me muestre en video, pero no sé si saben pero fui diagnosticado con covid 19 y no estoy del todo asintomático todavía y por esa razón les pido por favor me permitan participar sin cámara".

Otro de los que se mostró inconforme fue el diputado nacionalista Juan Diego Zelaya, quien dijo: "Me hubiera gustado en lo personal que el ministro Bográn prendiera el video, porque hay mucha gente pendiente del tema, pero entendemos también el tema del covid", terminó excusando el diputado, quien también informó haber dado positivo a la prueba de coronavirus el 28 de mayo.

Bográn fue diagnosticado con coronavirus el pasado 9 de junio y aunque ha dicho tener una condición estable, desde entonces no ha informado que ya esté libre de la enfermedad.

Ante tal excusa los internautas se mostraron molestos y comenzaron a invadir las redes sociales con cuestionamientos hacia su comportamiendo señalando que no daba la cara entre otras cosas, "por temor a que sus gestos lo delataran" o "porque estaba "leyendo respuestas prefabricadas".