Por primera vez Sinager publica fecha de defunción de las víctimas por covid-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Horas después de que EL HERALDO revelara que las funerarias registraban más del doble de muertes por covid-19 que el gobierno, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) publicó por primera vez la fecha de defunción de las víctimas.

En el comunicado 107 con fecha 22 de junio, donde las autoridades informaron de 584 nuevos casos, 69 recuperados y 32 fallecidos, Sinager agregó una columna donde menciona la “fecha de defunción”.

El documento especifica la edad, el sexo, el municipio, departamento y la fecha en la falleció la víctima, pero curiosamente el registro muestra tres fallecidos de mayo.

Se trata de una mujer de 69 años originaria del Distrito Central, Francisco Morazán, quien según el reportó murió el 26 de mayo, es decir 27 días antes de que las autoridades dieran a conocer el resultado de la prueba.

Lo mismo ocurrió con el deceso 369, pues el hombre de 80 años falleció el 28 de mayo (25 días atrás).

En el caso del deceso 376 (un hombre de 54 años), el resultado positivo de la prueba estuvo lista un mes y seis días después de que fue sepultado. Las tres víctimas eran originarias de la capital de Honduras.

Los registros de Sinager también muestran que cinco personas fallecieron los primeros cinco días de junio, pero fue hasta el 22 de junio que las autoridades tuvieron listos los resultados.

La última fecha en la que hubo decesos y que las pruebas estuvieron lista en menos de 48 horas, según el comunicado, fue el 21 de junio; los dos casos eran de Siguatepeque, Comayagua y Villanueva, en el departamento de Cortés.

De acuerdo con el médico internista, Omar Videa, los resultados de las pruebas tardan entre diez y 14 días, mientras que los protocolos señalan que las personas infectadas deben ser enterradas después de tres o cuatro días del deceso.

Esto obliga a las funerarias entierren a los casos sospechosos como si se tratara de un portador del virus, aunque en el acta de defunción no especifique si tenía coronavirus.

EL HERALDO reveló que hasta el sábado 20 de junio, la Asociación Nacional de Industrias y Funerarias de Honduras había realizado 883 entierros bajo el protocolo covid-19, pero el gobierno apenas informó de 357, es decir 526 fallecimientos menos que las funerarias.

Solo ese día, Sinager anunció ocho nuevos muertos, mientras que las funerarias sumaban 39 sepelios. En cambio el viernes, la parte oficial registraba seis y las funerarias sumaban más de seis veces esa cifra (38).

Los expertos afirman que entre las pruebas que el Laboratorio de Virología no ha procesado podría estar la diferencia de casos, la mayoría de ellos en la capital de Honduras, según las cifras procesadas que pudo observar EL HERALDO.

Mientras Tegucigalpa y Comayagüela registraban 75 decesos confirmados por coronavirus al 20 de junio, las funerarias ya contabilizaban 493 sepelios bajo el procedimiento de covid-19.

Ese mismo sábado, antes de que Tegucigalpa superara en casos positivos a San Pedro Sula, la epidemióloga Luisa María Pineda dijo a EL HERALDO que a ella no le extrañaba que salieran más casos positivos en la capital “porque yo sé del problema que estaban teniendo en el laboratorio nacional. Ahorita están saliendo todos los exámenes que no se habían procesado, que no se habían socializado los resultados”.

Según los expertos, Honduras tiene un subregistro porque existe un rezago en las pruebas realizadas de unos 10 días, lo que representaría que unos 10,000 testeos están haciendo filas en los laboratorios a la espera de conocer si son positivos o negativos.

Esta información contrasta, en cierta parte, con la publicación realizada el lunes por Sinager, donde muestra que las causas de muerte de personas sepultadas hace un mes o un poco menos fueron por covid-19, pero fallecieron sin tener idea que eran positivas de la enfermedad.