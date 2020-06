Zonas de Honduras que no tendrán energía este martes 23 de junio  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Varias colonias, aldeas y barrios de la capital y la zona norte del país, no tendrán energía eléctrica debido a los trabajos de mantenimiento que llevará a cabo la Empresa Energía Honduras (EEH).



De 9:00 AM a 4:00 PM en el Distrito Central

Colonia Hato de Enmedio

Altos de Covespul

Residencial Valencia



De 8:00 AM a 4:00 PM en El Progreso

Colonia Palermo

Colonia Fraternidad de la Paz

Colonia Nacional

Colonia San Antonio

Finca 4

Finca 8

Aldea San José de la Tarrera

