Funerarias registran más del doble de muertos por coronavirus que la cifra del gobierno

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las funerarias de Honduras reportaron que hasta la noche del sábado 20 de junio habían realizado 883 entierros bajo el protocolo covid-19, una cantidad que representa más del doble que la cifra oficial de fallecidos por la enfermedad que el gobierno había comunicado hasta la misma fecha, según conoció la Unidad de Datos de EL HERALDO.

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) registraba hasta ese mismo día al menos 357 decesos, lo que representa 526 fallecimientos menos que los expedientes que lleva la Asociación Nacional de Industrias y Funerarias de Honduras.

Entre las pruebas que aún no han sido procesadas por el Laboratorio Nacional de Virología podría estar la diferencia de decesos.

De acuerdo con expertos, Honduras tiene un subregistro porque existe un rezago en las pruebas procesadas de unos 10 días, lo que representaría que unos 10,000 testeos están haciendo filas en los laboratorios.

Apenas el sábado pasado, el país alcanzó a realizar 2,000 exámenes, pero ayer domingo volvió a bajar a mil.

Diferencia de números

Hay una notable diferencia entre los números de Sinager y los de la Asocación Nacional de Funerarias, que aglutina a 80 negocios del rubro en 170 municipios de Honduras.

Mientras el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos anunciaba ocho nuevos muertos el sábado, las funerarias sumaban 39 sepelios. En cambio el viernes, la parte oficial registraba seis y las funerarias 38.

Según las cifras procesadas que pudo observar EL HERALDO, la mayor brecha es visible en los difuntos de la capital de Honduras.

Mientras Tegucigalpa y Comayagüela registraban 75 decesos confirmados por coronavirus al 20 de junio, las funerarias ya contabilizaban 493 sepelios bajo el procedimiento de covid-19, conoció este rotativo.

De esta forma, los entierros en la capital de Honduras son entre seis o siete veces más que los reportes oficiales.

Los registros de las compañías fúnebres concuerdan con lo que se ha visto en los últimos días en los medios. Por ejemplo: el sábado en Tegucigalpa se realizaron 24 entierros, indican los reportes de las funerarias. Ese mismo día, las autoridades a cargo de la emergencia únicamente reportan cinco decesos.

Un día antes, el viernes, hubo 22 sepelios en la capital, precisaron las funerarias a EL HERALDO, en tanto Sinager había confirmado solo tres muertos.

Otros municipios reportan menos fallecimientos, pero también hay diferencia en las cifras.

La Asociación de Funerarias contabilizaba al menos 883 fallecidos hasta la noche del sábado tras examinar las actas de defunción obligatorias para proceder al entierro.

Puede existir un margen de error, pero es una diferencia amplia con respecto al avance oficial. Un denominador común, expresaron los representantes del gremio, es que una gran cantidad de fallecidos eran por sospecha de covid-19.

Proyecciones de muertos

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) proyectó a inicios de marzo que en el país morirían casi 1,100 personas como consecuencia de la enfermedad.

Sin embargo, esa proyección pudo haber sido superada a raíz de que misma la Asociación Nacional de Funerarias estima que hay al menos 1,200 víctimas mortales de la enfermedad en el país.

Aunque las funerarias aseguraron que manejan actas de defunción de 883 muertos sepultados con protocolo de coronavirus, sus voceros aclararon que tampoco realizan el total de entierros.

“Nosotros no tenemos registro de todos los entierros, solamente manejamos un porcentaje”, argumentó Jesús Morán, secretario de la Asociación Nacional de Funerarias.

Una fuente involucrada en la gestión de la emergencia por el coronavirus aseguró a EL HERALDO que la alta cantidad de muertos también se debe a que la economía está funcionando paulatinamente en un mal momento.

“Esto que está pasando es algo lógico. Se tomó la peor decisión al abrir la economía cuando nosotros empezamos a subir en la curva. Los resultados son evidentes: tenemos muchos muertos y muchísimos casos que no han sido oficializados”, consideró.

“Lo peor aún es que ni siquiera estamos en el pico de la curva, sí estamos avanzados. Por cómo se ve esto, en las próximas semanas esto será una catástrofe”, añadió.

EL HERALDO ha intentado en reiteradas ocasiones obtener información oficial de los muertos confirmados y por sospechas de covid-19, pero ha sido imposible.

También este rotativo intentó comunicarse con Lisandro Rosales, el designado en la gestión contra el coronavirus, para conocer su versión, pero no se obtuvo respuesta. Lo mismo ocurrió con Carlos Cordero, titular de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

Mortalidad

Llevar un registro fidedigno de los fallecidos por coronavirus parece ser una tarea compleja. A veces las personas fallecen por sospecha de la enfermedad, pero sin prueba aplicada.

En otras ocasiones, el resultado tarda en llegar, por lo que siempre hay una brecha entre los decesos confirmados y los ocurridos en hospitales y hasta en casa, como el caso del microbiólogo del Hospital Escuela, Julio Licona.

Los gobiernos de otros países han ordenado abrir el registro civil para conocer con más exactitud el impacto de letalidad de la pandemia.

En España, por ejemplo, detectaron un aumento de 43,000 decesos más por encima del promedio de muertes de los últimos años, lo que representa unos 12,000 fallecimientos más a la cifra oficial de decesos por covid-19.

Mientras que en China, epicentro de esta enfermedad, que un principio acumuló más de 3,500 muertos, pero varias semanas después hizo una actualización y el número subió a casi 4,700 fallecidos.

Está por verse si el gobierno de Honduras seguirá el mismo camino que las naciones europeas para realizar un monitoreo de mortalidad y abrir los datos.

Confusiones y denuncias

La Asociación de Funerarias denunció que los hospitales no están cumpliendo con los protocolos de bioseguridad en la entrega del cadáver a las familias.

Esta situación provocó que una familia tuviera que manipular el cuerpo de su pariente porque no lo dejaron entrar a un cementerio a causa de que no cumplía con los requisitos sanitarios. Como consecuencia, dos parientes resultaron infectados.

Otro de los casos es que debido a la alta cantidad de cadáveres que hay en las morgues de los hospitales, el personal se equivoca en la entrega de los cuerpos, como ocurrió con una familia de Talanga días atrás.

“Entendemos que los errores en las entregas es porque hay muchos cadáveres, pero eso no puede seguir así”, expresó el presidente de la Asociación de Funerarias, Edwin Lanza.

El secretario de la Asociación de Funerarias, Jesús Morán, cuestionó que Honduras padezca condiciones de precariedad durante la pandemia. “No deberíamos de estar pasando esto. Es una lástima. Otros países con un presupuesto inferior han hecho cosas mucho más importantes que aquí”, comentó.

Sinager confirmó la noche del domingo 21 de junio que cinco personas fallecieron a causa del coronavirus, para un acumulado de 362, según el monitoreo de EL HERALDO, aunque el gobierno da cuenta de un fallecido más.

Asimismo, anunciaron 519 nuevos casos, para un total de 12,771 diagnosticados con la enfermedad.

¿Qué dice la OMS?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ofrece unos lineamientos sobre el tema en el documento "Orientación Internacional para la Certificación y Clasificación (Codificación) del covid-19 como causa de muerte" (puede descargarlo en este enlace).

En la guía, un fallecimiento por covid-19 se define "para fines de vigilancia como una muerte resultante clínicamente compatible, en un caso covid-19 probable o confirmado", una definición que sostiene las estadísticas de las funerarias.

No obstante, la organización aclara que no se registre como tal "a menos que exista una causa alternativa de muerte que no pueda estar relacionada con la enfermedad (por ejemplo, trauma)".

Una muerte por covid-19 tampoco "puede atribuirse a otra enfermedad (por ejemplo, cáncer) y debe contarse independientemente de las condiciones preexistentes que se sospechan que desencadenan un curso grave", subraya el organismo internacional.