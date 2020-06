Asociación de Funerarias: “El gobierno debe escuchar cómo se manejan los cadáveres”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Que el gobierno se concentre en salvar vidas y que el protocolo de entierro quede a cargo de los especialistas. Así opina Jesús Morán, secretario de la Asociación Nacional de Funerarias.



EL HERALDO conversó con Morán para conocer la postura de las funerarias, que cifraban en casi 900 los entierros ejecutados bajo lineamientos de covid-19 hasta el 20 de junio.



El secretario reveló que, pese a la percepción por el incremento de decesos, la industria también pasa por una crisis económica debido que están prohibidos los velorios durante el confinamiento.



Morán es del criterio que se puede dar un manejo solidario a la situación sin exponer a las familias dolientes.



¿Cuántas funerarias están afiliadas a la Asociación de Funerarias?

Son 80 funerarias a nivel nacional, pero hay otras que no están asociadas.



¿El costo del servicio fúnebre subió con la pandemia o se mantiene?

Se ha incrementado ligeramente a causa de los materiales de bioseguridad, por ejemplo, un traje de contención nos costaba 150 lempiras, ahora vale entre 600 y 1,800 lempiras, entonces es difícil absorber esos costos, además de guantes, mascarillas y material de desinfección.

¿Las funerarias tienen sus propios talleres de ataúdes?

No. La industria funeraria se dividen en dos áreas: las que producen ataúdes y las que prestan servicios.



¿Cuáles son los protocolos de bioseguridad que tienen las funerarias?

Siempre hemos tenido protocolo, por nuestro trabajo: mascarillas, guantes, desinfectantes, presentamos un protocolo de bioseguridad para operar las áreas que están cerradas, como ser las salas de velación, porque es una fuente de ingresos importante, estamos peleando que nos permitan preparar cadáveres de personas que no tenían covid-19.



¿Qué precios tienen y qué servicios ofrecen?

Ahorita solo de ataúdes y traslados, están suspendidas las salas de velación, preparación de cadáveres, que es lo que más generaba ingresos a las funerarias, ahora solo es venta de ataúdes, traslados y entierros, para los que tenemos cementerios, pero las funerarias que no tienen cementerios solo viven de la venta de ataúdes.



La mayor parte de nuestros clientes son los que mueren por otras patologías, porque son clientes que ya tenían un plan, entonces ahora nosotros operamos en rojo.

¿Tienen diferencias con el gobierno?

Es que nos incluyó de manera unilateral en el manejo de cadáveres, pero nunca nos preguntaron y suspendieron todos los servicios. Nuestra molestia es esa, que como especialistas les hemos querido dar recomendaciones en el manejo para tener más solidaridad con las familias, pero no han querido hacerlo.



¿Entonces qué es lo que le demandarían al gobierno?

Que se sienten y escuchen cómo se manejan los cadáveres, ellos deben concentrarse en salvar vidas, deben dejarle el entierro a los especialistas que somos nosotros. El protocolo dice que el cuerpo debe ser embolsado, desinfectado y manejado por personal especializado, sellado el ataúd, envuelto en plástico y desinfectado, pero nadie lo hace.



¿Qué ocuparían de inmediato para no seguir en déficit?

Que nos habiliten los servicios de velación de personas que no mueren por covid, la preparación de esos cuerpos, que nos dejan prestar los servicios porque sabemos cómo cuidarnos, que nos alarguen los plazos para los préstamos porque el desempleo puede ser grande. Hasta ayer ya iban 2,800 empleados suspendidos y no es posible.



¿Qué pasará entonces?

Nos hacen falta recursos para apoyarnos, dónde está el dinero, no se mira, solo hay carpas y no hay hospitales ni apoyo a los rubros. Quédense en su casa le dicen a la gente pero y de qué van a comer.



¿Qué recomendación le dan a la gente?

Estamos viendo la muerte de frente todos los días, hay gente que no cree en el covid 19, pero nosotros que los enterramos queremos decirle a la población que es verdad.

