Las fuertes acusaciones de Meghan y Harry contra el príncipe William

SUSSEX, REINO UNIDO.- Meghan y Harry han roto los esquemas de la Familia Real británica. Desde su matrimonio interracial hasta su decisión de renunciar a sus deberes como duques de Sussex, cada una de sus acciones ha estado llena de polémica.



En esta ocasión, una bomba podría estar por estallar en la familia, ya que la relación entre Harry y su hermano, el príncipe William, podría verse fraccionada por las declaraciones que Harry y su esposa habrían vertido durante la elaboración de un libro que narra sus vidas antes y después de abandonar la realeza.



El libro fue bautizado como "Encontrando la libertad: Harry y Meghan y la formación de una Familia Real moderna".

Según el diario británico The Sun, el libro lejos de hablar de la experiencia de Meghan al adaptarse a una vida totalmente desconocida cuando se casó con Harry, trata sobre cómo William y su esposa Kate Middleton los maltrataron durante su estadía en Reino Unido.



Según las revelaciones, los duques de Sussex dijeron que los duques de Cambridge fueron "insensibles" y que incluso boicotearon su salida de la realeza.

Conflictos anteriores

El rumor de que el libro narrará detalles oscuros sobre el príncipe William solo reafirma para muchos que los hermanos nunca han tenido una relación estrecha como lo han demostrado en los eventos, ya que hace algunos años, ellos y sus esposas compartían el Palacio de Kensington, pero por razones no especificadas decidieron mudarse de manera independiente.



Por otra parte, luego de liderar una fundación benéfica de manera conjunta, sorprendieron a todos con la noticia de que habían disuelto la sociedad.

Por eso, las posibles revelaciones de Harry y de Meghan harían estallar la polémica en torno a William, situaciín que preocupa a la Familia Real ya que es el elegido como sucesor de la corona.



“En la familia real preocupa que William, especialmente, sea retratado con una mala imagen. Este tipo de escaramuza familiar no debería estar ahí fuera, en público. Esto no debería pasarle a los futuros monarcas. El libro podría ser lo más perjudicial para la Familia Real desde la entrevista de Diana con Martin Bashir”, dijo una fuente a The Sun.



El libro será publicado el próximo 11 de agosto y consta de 320 páginas que podrían unir o separar para siempre a los hijos de la fallecida princesa Diana.

