Belinda confiesa las razones por las que sigue soltera

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La cantante Belinda es una de las mujeres más bellas del mundo por lo que se podría pensar que tiene a muchos hombres rendidos a sus pies. Sin embargo esto no es así, según confesó la misma mexicana. Además confesó que se ha enamorado una vez en su vida.



Fue durante el programa "El minuto que cambió mi destino" que la también actriz de telenovelas dijo cuáles son las razones por las que no ha encontrado a el amor de su vida y sigue soltera.



"Muchas veces no (me he enamorado). Me he decepcionado tanto que no te sé responder, he vivido decepcionada. Espero mucho de las personas y tiendo a decepcionarme, realmente en vida, de amar, te puedo decir que una vez en mi vida y ya", confesó Beli.

Aseguró que no le importa que los hombres piensen que es "mamona", pues ella quiere protegerse y no vivir una mala experiencia con alguien que no valga la pena.



"Prefiero que digan que soy mamona a darle el gusto a la persona equivocada, que me conozca, y que luego me lastime y me juzgue. Que sigan diciendo que soy mamona, prefiero eso a abrirle mi corazón a alguien que no se lo merece", sentenció la artista.



Asimismo, aseguró que muchas personas la consideran como una persona superficial y engreída, pero aseguró que ella no es así y que se trata solo de lo que quiere enseñarle al mundo.

"Que yo puedo parecer superficial, pero soy todo lo contrario. Lo que pasa es que los seres humanos tratamos de protegernos para no ser lastimados, la gente tiene una percepción muy equivocada de mí", aseguró.