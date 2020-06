Escorpión Ruiz tras derrota en Las Vegas: "Mi camino aquí no termina"

LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS.- El boxeador hondureño Josec "Escorpión" Ruiz perdió por decisión unánime la pelea estelar a 10 rounds contra el norteamericano Gabriel Flores Jr.



Aunque desde el principio Flores mostró superioridad ante el catracho, el Escorpión soportó las 10 rondas de la pelea de peso ligero.



Después de la derrota, el hondureño de 25 años escribió un mensaje en Facebook donde aseguraba que aún le faltaba mucho por aprender y que seguirá trabajando para ser el mejor.



"No puedo describir como me siento. No pudimos tener la victoria como queríamos, pero con humildad acepto mi derrota. Hoy mi rival fue mejor, pero mi camino aquí no termina. Me volverán a ver y volveré más fuerte, aún me falta mucho por aprender. Seguiré trabajando", escribió el luchador.



Asimismo, agradeció a su equipo de trabajo por la confianza y a su entrenador Moro Fernández. También se acordó de sus seguidores y familia que siempre lo acompaña.



"Estamos bien, gracias a Dios. Esta es la historia de mi vida, caer y levantarme. Ya me levantaré", finalizó diciendo.