Segunda fase de la apertura en la región 3 queda en suspenso

Agustín Lagos N.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La capital no se cerrará. Pero debido al aumento de casos de covid-19 en el municipio, el Comité de Vigilancia de la Mesa Multisectorial para la Apertura de Sectores Económicos y Sociales decidió anoche dejar en suspenso el inicio de la segunda fase, previsto para el lunes 22.

El anuncio lo hizo Francisco Herrera, rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y quien preside la Mesa Multisectorial.

“Por el momento hemos hecho la recomendación de que se detenga y que esperemos una semana más para ver la evolución de la pandemia en el país”.

ADEMÁS: La bioseguridad, clave en la reapertura económica inteligente en Honduras

Herrera explicó además que la mesa estaba haciendo recomendaciones concretas para que haya un reforzamiento en toda la estructura sanitaria para de esa manera hacerle frente y estar completamente listos.

También hizo énfasis en que la cuarentena no ha terminado.

La decisión del Comité de Vigilancia no incluye el cierre total del Distrito Central.

Sin embargo, Carlos Madero, titular de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, aseguró que están en análisis nuevas medidas y que “no hay que descartar un tipo de cierre en Tegucigalpa y eso está contemplado en el plan que analiza en la Mesa Multisectorial”.

El pasado 8 de junio se inició con la reapertura económica de algunas empresas con el 20 por ciento de sus empleados y aplicando medidas de bioseguridad, según lo determinó la Mesa Multisectorial, integrada por representantes de varias secretarías de Estado.

“Estamos haciendo los análisis en la Mesa Multisectorial, aunque no hay que pensar que el plan se cumplirá a un 100 cien por ciento.

+Así avanza el coronavirus en cada departamento del país

+Colapso hospitalario es inminente en una etapa exponencial

En el caso específico del Distrito Central, que en los últimos días se ha convertido en el epicentro de la pandemia por el covid-19, el funcionario fue claro al decir: “Vamos a evaluar qué pasa con los mercados y para ello vamos a necesitar la colaboración de los locatarios, porque hay que hacer conciencia que no deben seguir cerca unos de otros y no usar la mascarilla en la barba”.

Los análisis establecen que debido a que en los mercados populares de la capital no se respetan las medidas de bioseguridad implementadas por las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager), al no utilizar mascarillas y no respetar el distanciamiento social se han incrementado los casos positivos de covid-19.

Por recomendaciones del Sinager se determinó que a partir de las 6:00 de la tarde de hoy se proceda al cierre temporal de los mercados Colón, Las Américas, San Isidro, Zonal Belén, Mama Chepa y San Miguel.

“El mensaje para Tegucigalpa es que tenemos que involucrarnos todos los sectores y hablamos de la empresa privada, porque no queremos que esas medidas nos lleven a un cierre, sino que a un manejo ordenado de la pandemia”, añadió Madero.

Sin embargo, considera que se está tratando de hacer un esfuerzo “para que estas acciones se vayan cumpliendo”.

El ministro de Trabajo cuestionó que en Tegucigalpa anda en las calles más del 20 por ciento de la población.

Honduras fue dividida en tres regiones. La región 1 está integrada por municipios de baja densidad poblacional y bajo número de contagios y retornaron con el 60 por ciento de los empleados. En la región 2 están los municipios de media densidad poblacional y medio número de contagios y empezaron a laborar con el 40 por ciento de sus trabajadores.

Mientras que la región 3, conformada por municipios como el Distrito Central y los del Valle de Sula, considerados con alta densidad poblacional y alto número de contagios, se autorizó que se trabajara con el 20 por ciento de los empleados.

Comportamiento

Según Rafael Medina, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), para pasar a la segunda fase de la reapertura económica “se tiene que analizar cuál es el comportamiento de la pandemia, específicamente en el Distrito Central”.

Dijo que “es importante que la población tome en cuenta que seguimos en cuarentena, que solo pueden salir las personas que tienen los números asignados de acuerdo a lo que estableció la normativa del Sinager y las personas que se encuentran dentro del 20 por ciento”.

LEA: Presidente Hernández y primera dama reciben mensajes de solidaridad internacional

El empresario dijo a EL HERALDO que “en la mayoría de los comercios formales se han cumplido con las medidas de bioseguridad y nosotros esperamos que en la medida de las posibilidades todo el mundo acate las disposiciones establecidas”. Pasar a la segunda fase dependerá de los resultados que den a conocer los epidemiólogos. “Recordemos que esto no está escrito en piedra”.

Además, que se están buscando locales donde se puedan instalar centros de triaje. “Uno de ellos sería en la colonia Santa Fe o Mayangle, porque es una de las zonas y estamos pensando en el Centro Cívico Gubernamental”, aseguró.

En cuanto a los negocios cerrados dijo que solo se conocen de uno y otros que fueron advertidos por no cumplir con los protocolos de bioseguridad.