Estudian estricto plan de bioseguridad para reabrir mercados capitalinos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aplicar un estricto plan de bioseguridad es la ruta encaminada para reabrir los mercados capitalinos, así lo detallaron dirigentes y autoridades locales tras una reunión de emergencia a raíz del cierre de seis mercados del Distrito Central a raíz de las altas cifras de covid-19.



Fue la noche del 17 de junio cuando autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) y la Secretaría de Seguridad, informaron que los mercados Colón, Las Américas, San Isidro, Zonal Belén, Mama Chepa y San Miguel cerrarían sus puertas de manera indefinida a partir del viernes 19 de junio a partir de las 6:00 de la tarde.

El anuncio molestó a locatarios e incluso a los compradores que día a día acuden a buscar productos frescos y a bajos precios, sin embargo, el plan de reapertura ya contemplaba retornar al confinamiento si la cantidad de casos positivos de coronavirus era incontrolable.

EL HERALDO, a través de sus reporteros gráficos, ya ha evidenciado que en esas zonas reina la aglomeración, pues compradores, vendedores y repartidores convergen sin el distanciamiento social recomendado.



Para Luis Osavas, portavoz de la Secretaría de Seguridad, el cierre es "una oportunidad para poder construir esa estrategia y que los niveles de contagios no sean tan altos como lo hemos visto,

Tegucigalpa, en camino a ser el epicentro de la pandemia

El descontento de la medida obligó a los miembros de las asociaciones de vendedores de los mercados y los representantes de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), entablar una reunión para discutir los parámetros que permitirán reincorporarse a sus puestos de trabajo rápidamente.

Por ahora, las autoridades de la municipalidad trabajan a contrarreloj para hallar un mecanismo ideal que permita el desarrollo de las actividades económicas en los mercados sin exponer a los capitalinos a un contagio masivo, ya que como lo reveló EL HERALDO, a finales de junio la capital podría convertirse en el epicentro más grande de la pandemia en Honduras.

"Lo que queda es hacer que el gobierno tome decisiones, que hagan un análisis más exhaustivo y retroceder a la no circulación. Si en Tegucigalpa al 30 de este mes se comienzan a desbordar los casos, tendremos que volver al cierre total de la capital", opinó Harry Bock, titular de la Región Metropolitana de Salud durante una entrevista con EL HERALDO.

Tito Asfura: "Lo importante es la bioseguridad"

El alcalde capitalino Nasry "Tito" Asfura acudió a las negociaciones y prometió buscar una respuesta rápida a la problemática, "lo importantes es la bioseguridad entre el gobierno central y la Alcaldía, estamos buscando la mejor manera de atender a partir del lunes los temas de bioseguridad y poder buscar una línea de trabajo entre estos prospectos que hemos llegado", dijo el edil.

Asfura adelantó que entre los planes está la implementación de controles de bioseguridad en los mercados, por lo que estima que será necesario instalar 20 puestos de inspección

en lugares estratégicos.

Además, no descartó el cierre de los centros de abastos a partir del viernes, ya que para evitarlo deben haber conversaciones con Sinager.

Por su parte, Máximo Portillo, presidente del Mercado San Isidro, indicó que están de acuerdo con la propuesta de extremar las medidas, pero que no quieren dejar de trabajar. "A quién no use mascarillas y el resto de medidas se le debe cerrar el local", enfatizó.