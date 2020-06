Pablo Alborán: "Soy homosexual y no pasa nada, la vida sigue igual"

MADRID, ESPAÑA.- El cantante español Pablo Alborán habló abiertamente con sus seguidores a través de un video y reveló que es homosexual y que "no pasa nada" por sus preferencias.



En una publicación en Instagram, el intérprete de "Solamente tú", dijo que tiene el apoyo de su familia, que es feliz y que la vida sigue igual tras confesar sus preferencias.



En las imágenes de poco más de 3:00 minutos, el artista comienza diciendo: "Quería contarles algo muy personal. Siempre he luchado en contra de toda expresión que vaya en contra de cualquier libertad, igualdad, racismo, xenofobia, el machismo, transfobia, la homofobia, cualquier tipo de odio y hoy quiero que mi grito se haga un poco más fuerte y tenga más valor y peso".



Luciendo muy sereno, y un tanto serio, Alborán confesó: "Estoy aquí para contarles que soy homosexual, que no pasa nada, que la vida sigue igual".

Inmediatamente dijo: "Yo necesito ser un poco más feliz de lo que ya era. Mucha gente lo supone, lo sabe o simplemente le da igual. En mi casa, en mi familia he sentido siempre la libertad de poder amar a quien he querido, dedicarme a lo que he querido. Me he sentido arropado y acompañado a la hora de cumplir cada uno de mis sueños".



Asimismo, afirmó que nunca se ha sentido discriminado en su trabajo o por sus amigos. "Jamás he sentido que he decepcionado a alguien por ser yo, pero desgraciadamente hay gente que no lo mira así".



El famoso aseguró que espera que al revelar al mundo que es gay le haga el camino más fácil a esas personas que aún no deciden "salir del clóset" por temor.



"Quiero ser coherente, consecuente y lo más responsable posible conmigo mismo, seguiré centrando mi vida pública en mi trabajo, en mi música", expresó.