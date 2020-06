VIDEO: Así confirmó el presidente de Honduras que tiene coronavirus

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Con un semblante cansado y una inusual barba, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, confirmó al pueblo hondureño que está infectado de covid-19.



En una transmisión especial, a eso de las 9:40 de la noche, Hernández comenzó reconociendo las labores de las brigadas médicas que dieron inicio este día, visitando más de 300 viviendas de la colonia Hato de Enmedio y luego confirmó la presencia del "enemigo invisible" en su organismo y el de su esposa Ana García.

"Como presidente de la nación y ciudadano responsable quiero comunicar que durante este fin de semana comencé a sentir algunos malestares y hoy (martes 16 de junio) se me ha diagnosticado que he sido contagiado de covid-19", dijo en un video publicado en su cuenta oficial de Facebook.

"Creo que es parte del riesgo que se corre en estas responsabilidades. Por mi trabajo no he podido quedarme 100% en casa, ahora continuaré realizando toda mi actividad mediante teletrabajo en aislamiento", agregó.

El presidente además contó que tiene síntomas leves, pero que "ya comencé mi tratamiento MAIZ, me siento mejor, sin embargo me han recomendado reposo, pero seguiré realizando mi trabajo por medios electrónicos".



"Por consejo médico me someteré a una nueva evaluación en las próximas horas, eso va a determinar los pasos a seguir", continuó.

Aseveró que se están tomando medidas preventivas con todo el personal que trabaja de cerca con él. "Ya están siendo evaluados por un equipo médico".



"También les quiero informar que dos de mis colaboradores y mi esposa Ana han dado positivo, pero los tres también están ya con tratamiento, en el caso de Ana, afortunadamente, es asintomático", manifestó Hernández.

Mira aquí el video completo:

