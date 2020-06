OPS: Hay que tomar medidas estratégicas y aumentar las camas para los enfermos

Alvaro Mejía

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Ante el incremento de casos y decesos por covid-19, el gobierno debe tomar medidas estratégicas, entre ellas, el aumento de camas en los centros de atención para los pacientes infectados y que requieren ser hospitalizados.

En entrevista con EL HERALDO, la representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Piedad Huerta, instó que “se deben tomar medidas estratégicas y aumentar el número de camas disponibles para los enfermos, para las personas que posiblemente requieran hospitalización”.

“Entonces los números que estamos viendo ahorita, el aumento de casos es correspondiente también un poco con la apertura, pero también tiene mucho que ver con la manera como las personas nos comportamos ante la apertura y eso es algo muy importante de mencionar”, aseguró.

Huerta manifestó su preocupación por el alto nivel de contagio que ha alcanzado el Distrito Central y el crecimiento de casos que se va dando por día, dato en que el aumento de pruebas diagnósticas ha incidido.

En las próximas semanas, la OPS adquirirá el equipamiento necesario para dotar a laboratorios que estarán ubicados en Atlántida y Copán para llevar a cabo mayores evaluaciones que permitan la detección oportuna del coronavirus, informó.

A continuación las respuestas a las preguntas de EL HERALDO.

¿Cómo aprecia el avance y contención del covid-19 en el país?

Realmente el covid-19 ha avanzado de una manera hasta cierto punto esperada en el país a las medidas que se han tomado, es decir, el país tomó una gran cantidad de medidas de contención desde los primeros casos del 11 de marzo a la fecha y no es hasta las últimas semanas que ha estado relajando un poco las medidas de contención para poder abrir la economía, que es un dilema muy grande que tienen todos los países de las Américas.

El dilema es de una magnitud enorme; avanzamos con la producción, permitimos que la gente trabaje para que genere ingresos, pero por otro lado sabemos que al ir abriendo poco a poco el sistema de movilidad de las personas sabemos que va a haber mayor número de casos. Entonces digamos que la contención ha sido adecuada a las medidas que se han venido tomando mes con mes, semana con semana.

¿Qué oportunidades ve o dónde cree que se tiene que enfocar la lucha contra esta enfermedad?

Tenemos que ser muy enfáticos en las medidas de prevención, que son fundamentales. La medida que acojamos como una disciplina diaria el uso de la mascarilla y lavado frecuente de manos, salir a la calle con estos insumos a mano con el alcohol en gel por si no tenemos agua y jabón disponibles, el distanciamiento físico entre personas y acatarlo, salir solo, no ir con toda la familia.

El cuidar a nuestros adultos mayores, ahorita no debemos visitarlos, hay que acercarles lo que necesitan pero con distancia física, eso es fundamental. Por otro lado, ante el crecimiento de los casos -lo veíamos venir, sabíamos que iba a crecer el número de casos en estas semanas de junio y posiblemente en las próximas de julio- tomar medidas estratégicas y aumentar el número de camas disponibles para los enfermos para las personas que posiblemente requieran hospitalización.

De acuerdo con las estadísticas mundiales, más o menos entre un 10% y un 20% de los casos positivos confirmados van necesitar hospitalización, ya sea de menor severidad hasta los casos más críticos, entonces es muy importante el que se tenga esa previsión, que se aumente el número de camas disponibles con el equipamiento necesario.

¿Considera que deben venir médicos externos a apoyar esta crisis?

Son las autoridades nacionales las que tienen que tomar esa consideración, dependiendo de la disponibilidad de recursos humanos. La OPS tiene un sistema que se llama equipos médicos de emergencia, que es un sistema establecido por los Estados miembros de la organización, en el que países que requieren equipos médicos de emergencia los pueden solicitar y con base a la disponibilidad del tipo de especialistas que requieren se hacen las gestiones necesarias para apoyar a los países que así lo requieren. Esto no es una decisión de la organización, es una decisión del país, cuando lo solicita inmediatamente se actúa.

¿Ha solicitado Honduras contar con el apoyo de este sistema?

Ante la OPS no se ha hecho la solicitud de traer equipos médicos de emergencia.

¿Cree usted que el Distrito Central se ha convertido ahora en el epicentro del coronavirus en la nación?

Esto del epicentro es muy relativo, realmente sí nos preocupa mucho el crecimiento de casos en el Distrito Central, sin embargo, el departamento de Cortés sigue teniendo el doble de casos que tiene el Distrito Central; creo que es importante poner la mirada en el crecimiento de casos que se va dando paulatinamente y la proporción de casos que se van aumentando por días.

¿Cómo valora la aplicación de más pruebas diagnósticas para la detección del covid-19?

Es muy positivo el poder hacer mayor número de pruebas, permite hacer una detección más oportuna, más rápida de los casos positivos, definir si la persona requiere tratamiento o requiere hospitalización o son los casos ligeros que no van a requerir más que el cuidado en su casa, domiciliar.

Con la reapertura inteligente de la economía, ¿qué otras recomendaciones podría dar la OPS para evitar mayores contagios?

Acatar las disposiciones de bioseguridad, eso es fundamental. Que las empresas acaten el equipamiento que se tiene que proveer a los trabajadores, el distanciamiento físico que deben tener dentro de las empresas, el acceso a agua y jabón para lavarse las manos, mascarillas para cubrirse la cara. Por otro lado, el acatar, por parte de nosotros los ciudadanos, las disposiciones para salir a la calle con las medidas de bioseguridad que son indispensables.

¿Cree que ahora hay más conciencia de parte de los hondureños en la prevención de este virus?

Como en todas las familias y como en todos los países hay personas muy conscientes que lo han asimilado como una nueva disciplina de vida, como un nuevo estilo de vida que se va a quedar con nosotros por muchos meses, tal vez por años, porque este coronavirus es nuevo y porque creo que se va a quedar por mucho tiempo en el mundo y mucha gente lo ha asimilado, pero hay de todo; también hay personas que no ven el riesgo, que no creen, no sienten que pueden llegar a infectarse y se exponen, quitándose la mascarilla, se exponen actuando como si no pasara nada metiéndose en grupos de personas muy grandes en donde si hay una persona infectada puede infectar a diez personas en un solo estornudo, pero yo creo que la disciplina, la conciencia ha ido favorable en muchas zonas del país.