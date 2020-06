Zonas de Honduras que no tendrán energía eléctrica este miércoles 17 de junio

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Varias colonias, aldeas y barrios no tendrán energía eléctrica este miércoles 17 de junio debido a los trabajos de mantenimiento de emergencia que realizará la Empresa Energía Honduras (EEH).



De 8:00 AM a 4:00 PM en Ocotepeque y Copán

Las Delicias, El Limoncito, El Naranjo, San Antonio, Sesesmiles, El Manzano, El Rosario, Nuevo Espíritu, Queseras, San Antonio Curarén, Santa Inés, Sula, La Barranca, Buena Vista, Buenos Aires, El Dormitorio, El Espíritu, El Jardín, El Porvenir, El Rosario, El Sompopero, Gritaderos, La Cumbre, La Elencia, La Elencita, La Laguna, La Ruidosa, La Sierra, La Unión, Las Canas, Las Flores de Techín, Los Dubones, Los Lesquines, Pastoreadero, Berlín, Potrerillos, Pueblo Nuevo, Mar Azul Rastrojitos, San Antonio, San José de la Frontera, Siete Cuchillas, Agua Buena, El Charcón, El Infiernillo, El Limón, El Monacal, El Manguito, El Tesoro, La Cumbre, La Laguna, La Pena, La Playona, Las Delicias, Las Flores, Las Juntas, El Astillero, Naranjito, Río Lindo, San Antonio de Las Crucitas, Santa Cruz, Generadora Morja, Buena Vista, Campamento, El Jaral, El Mirador, El Planon, El Raisal, El Rosario, El Tamarindo, Gotas de Sangre, La Casita, La Libertad, La Reforma, Planes de la Brea, Los Ranchos, Mirasol, Plan Grande, Rastrojitos, Río Amarillo, Río Blanco, San Jerónimo, Tierra Fría, Vara de Cohete, Aeropuerto Río Amarillo, Barbasco, Descombros, Guarumal, La Cumbre, Las Juntas, Las Peñas, La Esperanza, Miramar, Mirasolito, Motagua, Pinalito, Platanares, Pueblo Viejo, Río Negro, Sesesmiles, Las Delicias, El Cisne, La Zona, Las Flores, Agua Buena, Colon Jubuco, Monte Los Negros, Montecristo, Salitron, El Quebracho, Plan del Danto, Hacienda Grande, El Cordoncillo, Llanetillos, El Cedral, Jubucón, Rincón del Buey, El Chilar, San Lucas, Unión Cedral, San Rafael, El Corralito, La Estanzuela, Porvenir, Barbasqueadero, Nueva Armenia, Santa Rosita, Carrizalón, Carrizalito, Los Amates, Agua Caliente, San Antonio, El Triunfo, Río Blanco, El Caobal, La Vegona, Castanales, Nueva Virginia, Agua Fría, Agua Sucia, Parque Arqueológico Copán, Aduana El Florido, Generadora El Cisne, Aldea Nueva, Chepelares, El Campanario, Puente Guascorán, El Rincón, La Colmena, La Cuchilla Platanares, La Nueva Unión, Piedra Pintada, Valle Magdalena, La Laguna, El Sinsin, Parque Arqueológico El Puente, Agua Zarca, El Rosario, El Transito, El Volcán, La Esperanza, Santa Elena, Tierra Blanca, La Encarnación, San Fernando y San Antonio.



De 9:00 AM a 4:00 PM en Sulaco y Marale

Marale, Sulaco, El Jaral, Ojo de agua y Palo copiado.



De 9:00 AM a 4:00 PM en El Paraíso

El Suyate, Morocelí, La Tolva y zonas aledañas.

