Desmienten alerta de la OMS por peligroso y letal brote del virus Nipah

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Una nueva amenaza ha hecho eco en las últimas horas en redes sociales: se trata del resurgimiento del virus del Nipah, supuestamente peor que el covid-19 -que actualmente mantiene el estado de contingencia sanitaria a nivel mundial-.

Se supone que la alerta sobre el virus la había hecho la Organización Mundial de la Salud, al informar sobre el brote de esa enfermedad en una ciudad de la India, Kerala, con al menos 19 casos. Varios medios dieron por cierto el rumor y lo publicaron como una advertencia de la OMS.



Incluso en la conferencia de prensa diaria en la que autoridades sanitarias mexicanas informan sobre la pandemia del nuevo coronavirus, dedicaron unos minutos al tema del Nipah.

LEA: Medicamento mejora posibilidades de sobrevivir al covid-19

El director general de epidemiología de la Secretaría de Salud (SSA), José Luis Alomía, indicó que la Unidad de Inteligencia Epidemiológica daría seguimiento y haría un monitoreo puntual a toda la información que surgiera sobre el supuesto brote, las medidas a tomar y el comportamiento que los contagios fueran tomando. Pero resultó ser una noticia falsa.



La representación mexicana de la OMS, confirmó que no era verdad el rumor. “A la fecha, la OMS no ha alertado sobre un brote del virus Nipah”, respondió la organización.



De igual manera, la embajada de la India en México informó a través de su cuenta de Twitter que no era cierto que hubiera alguna alerta o brote del virus Nipah en ese país.



“¡Esta es una noticia vieja de 2018 que se ha distribuido de forma irresponsable. Hacemos un llamado a no difundir rumores falsos y evitar crear pánico. Gracias”, fue el mensaje de la sede diplomática.

ADEMÁS: Nuevo brote de covid-19 en China enciende alarma en América Latina



En efecto, en 2018 se registraron 19 casos de virus Nipah (NiV), incluídas 17 muertes, en el estado de Kerala (casi los mismos datos del rumor que se reprodujo recientemente). No obstante, aclararon también, que la transmisión del NiV ya se había contenido.



Se trata del último texto publicado por la Organización Mundial de la Salud sobre algún brote del mencionado virus.



Lo que sí es verdad es que, de acuerdo con la OMS, se trata de un virus zoonótico, transmitido principalmente de animales a personas –de cerdos y murciélagos–, y en ocasiones también de persona a persona y mediante comida contaminada.

Las personas que se contagian presentan manifestaciones clínicas diversas, desde infección asintomática hasta infección respiratoria aguda y encefalitis letal.



Otro brote sobre el que hay registro de que el organismo sanitario ha informado es uno en Bangladesh en 2004. Además señalan que este virus fue reconocido por primera vez en Malasia en 1999, cuando ocurrió un brote entre criadores de cerdos.



Aunque ha causado solo pocos brotes conocidos en Asia, señalan, infecta a una gran variedad de animales y es causa de enfermedades graves y muerte de personas, por lo que es considerado un problema de salud pública.