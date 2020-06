Georgina sentía vergüenza de entrenar junto a Cristiano Ronaldo y esta es la razón

MILÁN, ITALIA.- Georgina Rodríguez pese a tener un físico envidiable se avergonzaba de entrenar al lado de su pareja, el crack del fútbol Cristiano Ronaldo.

La argentina suele mostrar sus rutinas de entrenamiento y secretos para una mejor dieta o la importancia de incursionar en el yoga.



Debido a la cuarentena por la pandemia del coronavirus, ambos famosos han tenido que compartir el gimnasio que tienen en su residencia y al principio esto fue muy incómodo para ella.



“Imagina tener que entrenar en el mismo espacio que el mejor jugador del mundo ...”, comenzó su relato en una entrevista con Women’s Health.

“Al principio, me sentía avergonzada cuando entrenaba con Cristiano. Cuando se trata de fitness, Cristiano me gana por un montón de goles. Entrena por la mañana y otra vez por la tarde”, añadió, intentando puntualizar en la diferencia que existe con un atleta de élite con lo es el cinco veces ganador del Balón de Oro.



Ya sus ex compañeros en Sporting Lisboa, Manchester United o Real Madrid recalcaron en diversas notas la disciplina de Cristiano Ronaldo a la hora de entrenar y su régimen estricto con las comidas.



Pero Georgina transformó esa situación en inspiración. Ahora busca superarse e ir por más.



“Estaba acostumbrada a entrenar en casa cuando él se iba a entrenar al club, así que hemos podido pasar mucho más tiempo juntos. Después de un tiempo, el sentimiento de vergüenza desapareció y ahora me encanta hacer ejercicio con él. Se ha convertido en mi motivación e inspiración más grande”, afirmó la modelo que tiene más de 18 millones de seguidores.

Georgina destaca que incursionó durante muchos años en el baile, entre ellos el ballet, y ahora intentará inculcarles ese amor a sus hijas "para poder compartir algo tan hermoso y único con ellas".



Además aconsejó un estilo de vida saludable y en familia.