Sumate al reto y cambiemos la vida de don Enrique ¡Desea volver a correr!

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El llamado de solidaridad para cambiarle la vida a don Enrique López ya comenzó a dar frutos en el corazón de los capitalinos, que con su donativo se unieron al reto de “Corramos juntos por el sueño de Don Enrique”.

La iniciativa promovida por Diario EL HERALDO tiene como objetivo brindarle una nueva oportunidad de vida a este humilde guerrero, que lo único que desea es volver a caminar para seguir construyendo su futuro y el de su familia.

El valiente varón tiene mucha fe y anhela tener sus tres prótesis.

Unidos por una buena causa

La meta es recaudar L 350.000, cantidad que se destinará para la compra de sus tres prótesis que serán elaboradas en el taller de Harlezz Ortesis y Prótesis en Tegucigalpa. Cada aporte le permitirá a don Enrique construir los cimientos para edificar lo que él considera su mayor anhelo y la esperanza de darle un futuro mejor a sus seres queridos.

Súmese La aportación voluntaria de L 100.00 o cualquier cantidad que destine a esta noble causa. Puede hacer sus donativos a la cuenta #21 119 0006 353 en Banco de los Trabajadores

El desafío inició esta semana con el fin de brindarle una pronta respuesta a la petición de López, quien a seis años de su trágico accidente pide el apoyo del pueblo hondureño para afrontar su nueva vida y pese a las limitaciones físicas no abandonar sus sueños.

Don Enrique López confesó que sueña con volver a caminar por el anillo periférico como solía hacerlo antes del accidente.

“Mientras tengamos vida y creamos en él todo va a estar bien, ya son seis años que voy a cumplir del aquel día que me accidenté el 24 de octubre y estoy aprendiendo a hacer muchas cosas”, expresó.

A pesar de las adversidades, don Quique mantiene una alta dosis de optimismo y cada día se reta a sí mismo para no darse por vencido y lograr su meta de conseguir las prótesis, que le devolverán su movilidad e independencia.

“Yo soy un hombre que la palabra lo dejó con vida, por eso me aferro a lo que dice en sus Escrituras ‘todo lo que pidas en mi nombre, mi Padre que está en los cielos te lo dará’”, confiesa el valiente hombre en cuyo rostro se dibuja una sonrisa llena de fe.

Don Enrique inició la construcción de su propia pileta para sus hidroterapias y calmar las altas temperaturas que las secuelas de la descarga dejaron en su cuerpo.

Durante la semana anterior, las visitas y muestras de apoyo para este capitalino no faltaron y decenas de corazones solidarios llegaron hasta su casa en El Mogote para brindarle ayuda y cubrirle otras necesidades.

Para él y su esposa Hilda, esta campaña es una puerta de esperanza para ganar esta dura batalla que como familia les ha tocado enfrentar, “damos gracias a Dios porque si logramos conseguir las prótesis la vida nos cambiará a todos y seguiremos luchando juntos para salir adelante”, dijo su esposa.

Entre otros de los logros de esta iniciativa, su compañera de hogar compartió a EL HERALDO que gracias a las publicaciones de su historia las personas acudieron al llamado y ya fue sometida a una exhaustiva evaluación por parte de un especialista en un hospital privado de esta capital, “una muchacha de San Pedro Sula me contactó y me donó la consulta y traslados a una clínica, ahora solo debo realizarme los exámenes que el doctor me pidió”, contó doña Hilda.





Únase

Mientras el tiempo transcurre, don Quique avanza hacia su propósito y continúa abriendo las puertas de su casa y de su corazón para aquellas personas que necesitan escuchar una palabra de aliento, fe y esperanza a través de su testimonio.

Ser parte de este anhelo en la vida de don Quique es posible si 3,500 personas se unen a nuestro reto con la aportación voluntaria de L 100.00 o cualquier cantidad que destine a esta noble causa. Puede hacer sus donativos a la cuenta #21 119 0006 353 en Banco de los Trabajadores