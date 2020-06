Se necesita más personal para atención casa por casa

Brayan Jhesua García

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El ascenso de casos de covid-19 en el Distrito Central urge de medidas más drásticas para contener los contagios o al menos detectarlos antes de que sea demasiado tarde para un paciente.



Expertos de la salud coinciden en que la pandemia requiere de atenciones casa por casa para evitar que estos lleguen con el virus avanzado al hospital.



Esta forma de atención médica minuciosa ha sido utilizada en Ecuador y los resultados son alentadores en Guayaquil.



El titular de la Región Metropolitana de Salud (RMS), Harry Bock, validó a EL HERALDO que la iniciativa es buena pero faltarían más de dos cosas para implementarlo en este país.



“La idea es buena siempre y cuando se cuente con el recurso humano necesario. Recordemos que si andamos de casa en casa, quien tiene que evaluar al paciente es el médico y se tendría que cambiar el equipo de protección personal al visitar cada caso porque no se saben los riesgos”, comentó.



El galeno aclaró que para iniciar este plan se tendría que contar con suficiente recurso humano, insumos de protección y medicamentos.



“Algo que también se tiene que contar es el medicamento necesario y no hay MAIZ (Microdacyn, Azitromizona, Invermectina y Zinc) para más de 1.2 millones de habitantes”, explicó.



Alternativas de atención



Bock manifestó que una de las opciones que hay para atender esta situación es tener lugares adscritos como triajes.



“En estos lugares permanecen los médicos y es más factible para que lleguen los pacientes, porque se les da el tratamiento como debería de ser”, explicó.



El jefe metropolitano ejemplificó los triajes con las Clíper, donde la función es esa, donde de repente son muchos los pacientes y al no haber médicos suficientes entonces recurren a atenderlos.



“Tendrían que ser lugares amplios, otro ejemplo puede ser el Infop de Miraflores, se habilita para unos 20 médicos y los pacientes tendrían que abocarse al triaje, recibe la consulta y el médico que lo atienda recibiría su equipo de protección y no sería necesario que se lo cambie varias veces en el mismo día”, recomendó.



Cifra de casos



Solo el domingo, Francisco Morazán registró 279 casos, según el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).



De esta cantidad 272 corresponden al Distrito Central, por lo que ya acumula 2,576 casos que se encuentran activos en 397 barrios y colonias.



Bock manifestó que el dato de los casos acumulados no es el reflejo de que todos los pacientes estén positivos.



“Tenemos tres meses de estar en epidemia, quiere decir que más de la mitad de esos casos ya están negativos, aunque les debamos las pruebas, esto por definición de casos”, aseveró.



Asimismo recalcó que lo más importante ahora es contar con el medicamento para entregársele a todo paciente positivo y a sus contactos directos.



“Nos entregaron 4,000 tratamientos MAIZ, de esos yo los distribuyo en 64 centros de salud de la capital, les tocan 30 o 40 a cada Cesamo grande. El resto se distribuye dependiendo del número de casos que presente la zona”, comentó.



“Deberíamos de contar con al menos 20 mil tratamientos para comenzar con las atenciones de casa en casa”, indicó. Al igual enlistó los puntos que debería de tener un triaje.



Las zonas que debe contar con triaje son el mercado Zonal Belén, el segundo por la salida de El Manchén y otros dos en las salidas del sur y de oriente.



También manifestó que deberían de haber unos diez médicos, con dos turnos por triaje.



“Ahí sí la gente se puede abocar a consultas porque de repente no les gusta en otros centros de salud o no tienen dinero para el transporte”, dijo.



Sin embargo, para esto faltan lugares acondicionados para triajes con 20 y 40 camas para darle atención a los pacientes que requieran cuidados.



25 equipos médicos



El presidente Juan Orlando Hernández anunció ayer la puesta en marcha de 25 equipos médicos que serán integrados por galenos, efectivos de las Fuerzas Armadas, Copeco y Policía Nacional para atender posibles casos de covid-19 casa por casa y en centros de estudio de los barrios y colonias del Distrito Central, para adquirir un mayor conocimiento y control sobre el desarrollo de la pandemia.



La finalidad de los equipos es evitar que las personas lleguen al hospital con la enfermedad avanzada, para evitarlo les entregarán el tratamiento en sus domicilios. Pretenden salvar vidas mediante este proceso que es más cercano a la población.



También atenderán a los sectores más vulnerables como la tercera edad, niños y pacientes con enfermedad de base.