¿Cuándo regresarán los espectadores a los estadios de fútbol?

PARÍS, FRANCIA.- ¿Permitir a los espectadores regresar a los estadios de fútbol? La idea ya está instalada en los grandes campeonatos europeos para intentar pasar página lo antes posible de la situación actual, la tristeza de jugar a puerta cerrada. Pero la prudencia debe mandar en la lucha contra el coronavirus.



"Sueño con poder ver a gente en el estadio, más que tristes cartones. Pero tenemos responsabilidades y hay que ser lo más prudente posible", resumió recientemente el italiano Carlo Sibilia, secretario de Estado del Interior.



En Italia, como en Alemania y España, el fútbol se ha reanudado en estadios vacíos, con algunos equipos intentando paliar la ausencia de sus hinchas con efigies de cartón, mensajes de apoyo o difundiendo cánticos ya grabados.



Unos artificios que generan "un sentimiento de rechazo muy fuerte" en Alemania, afirma Ronan Evain, director general de la red Football Supporters Europe (FSE), con sede en Hamburgo.



"Si hay que jugar a puerta cerrada, lo hacemos, pero no pongamos un remiendo para hacer olvidar que estamos en una crisis sanitaria", añadió.



Las gradas ya se han abierto para los espectadores en Serbia, donde las multitudes se permiten a cielo abierto, o en Nueva Zelanda -con solo 22 muertos por la pandemia-, que este fin de semana llenó sus recintos con hasta 43,000 personas (Auckland) para seguir partidos de rugby.



Pero en Europa los grandes campeonatos se muestran prudentes y pacientes.



En un correo enviado a los clubes y desvelado por la revista Kicker, la Liga Alemana (DFL) pronostica que las aficiones regresarán previsiblemente ya la próxima temporada.



Pero "autorizar el regreso paso a paso de los espectadores" ya está en las conversaciones, señaló su director Christian Seifert, pidiendo a los clubes "no citar públicamente ninguna cifra ni fecha sin que haya certezas".

Diferencia entre regiones

En España, donde el campeonato se reanudó hace unos días, la Liga y algunos clubes -como Las Palmas (2ª división) y el Celta (1º), de dos regiones poco afectadas por el virus- presionaron para que regresara el público antes de finales de junio.



"Tras diez o quince días de competición, nos sentaremos con el gobierno para solicitar que el público pueda regresar a los estadios", señaló el presidente de la Liga Javier Tebas, el día de la reanudación.



Será "una señal del regreso a esta 'normalidad anormal'", añadió.



Por ahora, las autoridades mantendrán la puerta cerrada hasta que todas las regiones de España estén al mismo nivel de desconfinamiento. "Las condiciones de juego deben ser las mismas en todos los estadios", señaló el ministro de Sanidad Salvador Illa.



En Italia, otro de los países más afectados por la pandemia, la música suena algo diferente.



"En las regiones en las que desde hace varios días los nuevos casos son cero, podemos comenzar a reflexionar sobre una reapertura progresiva de los estadios con un número limitado de espectadores", señaló Walter Ricciardi, consejero del gobierno y antiguo presidente del Instituto Superior de la Salud.



Con el fútbol reanudado desde el pasado viernes, con las semifinales de la Copa de Italia, no está previsto llenar las gradas antes de "agosto o principios de septiembre", añadió Sibilia.



"Imaginen 10.000 personas que deben pasar por las entradas del Estadio San Paolo (Nápoles), sería un poco complicado. No significa que no lo hablemos, pero hace falta la seguridad absoluta", continuó el secretario de Estado del Interior, bien consciente que "el fútbol vale menos sin tifossi ni pasión".