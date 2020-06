El emotivo mensaje del exnovio de Daniella Álvarez, modelo que sufrió amputación

BOGOTÁ, COLOMBIA.-La modelo colombiana Daniella Álvarez sufre una etapa dura después de que le amputaran su pie izquierdo. Justo en este momento difícil recibió el apoyo de su exnovio Lenard Vandera, el español que compartió en su cuenta de Instagram un carrusel de imágenes junto a ella y un emotivo mensaje.

"Me has enseñado tantas cosas en la vida, y ahora me enseñas que incluso en los momentos delicados es cuando más fuerte y positivo hay que ser. Que felicidad me da poder acompañarte y ver esa energía y luz que irradias”, fue el mensaje que le dedicó Vandera a la barranquillera, palabras que provocaron aplausos y admiración de sus seguidores.

Ella no se quedó callada y le agradeció el gesto. “Te adoro. Gracias a ti que me has demostrado que estás en todos los momentos buenos, malos o delicados a mi lado. Te amo”.

En las imágenes se nota que el actor ha pasado mucho tiempo en la clínica. Ahí ambos juegan y platican, acciones que animan a la hermosa exreina de belleza.

“Tanto que aprender. Los quiero”, “Resiliencia”, “Aprender en compañía hace más grande el aprendizaje, se les quiere”, “El significado del verdadero amor”, son algunos de los comentarios que recibió el actor en su publicación.

Medios colombianos aseguran que son exnovios, sin embargo, todo parece indicar que esta dura etapa ha vuelto a unir sus corazones.

