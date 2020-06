“No se sienten valorados”: renuncian policías de Minneapolis por falta de apoyo

Alondra Cano, concejal municipal, habla durante la reunión 'The Path Forward' en el Parque Powderhorn. Foto AP

MINNEAPOLIS, ESTADOS UNIDOS.- Por lo menos siete policías de Minneapolis han renunciado y otros siete están en proceso de hacerlo ante lo que consideran una falta de apoyo del departamento y líderes municipales al momento en que se intensificaban las protestas por la muerte del afroestadounidense George Floyd.



Los expolicías y policías actuales dijeron al periódico The Minneapolis Star Tribune que los agentes están molestos con la decisión del alcalde Jacob Frey de abandonar la estación del Tercer Precinto durante las protestas. Los manifestantes incendiaron el edificio tras la salida de los oficiales.



Los manifestantes también arrojaron ladrillos e insultaron a los policías. Varios agentes y manifestantes han resultado lesionados.



El Departamento de Derechos Humanos de Minnesota abrió este mes una investigación al Departamento de Policía municipal sobre derechos civiles y el FBI investiga si la policía privó deliberadamente a Floyd de sus derechos civiles.



Durante décadas, el departamento ha enfrentado acusaciones de brutalidad y otras formas de discriminación contra afroestadounidenses y otras minorías. Una mayoría de los miembros del Concejo Municipal apoya el desmantelamiento o quitar los fondos al departamento.

Los agentes “no se sienten valorados”, dijo Mylan Masson, un policía retirado de Minneapolis y experto en uso de la fuerza. “Ahora todos odian a la policía. Todos”.



El subjefe policial Henry Halvorson señaló a principios de este mes en un correo electrónico dirigido a los supervisores que algunos agentes simplemente han abandonado el trabajo sin presentar la documentación adecuada, lo que ha generado confusión sobre quién sigue trabajando en la fuerza y quién no.



El vocero de la policía de Minneapolis, John Elder, restó importancia a las renuncias.



“No hay nada que nos haga creer que los números en este momento son tan grandes que vaya a resultar problemático”, dijo Elder. “Las personas tratan de dejar empleos por una variedad de razones — el MPD (Departamento de Policía de Minneapolis) no es la excepción”.



Floyd murió el 25 de mayo después que policías lo arrestaron bajo sospecha de intentar pagar con un billete falso de 20 dólares en un supermercado. Un video grabado por una transeúnte con su celular muestra a Floyd bocabajo en la calle mientras el policía Derek Chauvin, de raza blanca, oprimió su cuello con una rodilla durante minutos. Se puede escuchar cuando Floyd se queja de que no puede respirar antes de desvanecerse.

