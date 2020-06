Desarticulan almacén con arsenal y un millón de lempiras de la Mara Salvatrucha

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Un almacén con un arsenal, indumentaria policial, dinero en efectivo, municiones y droga le fue desarticulado el sábado a la Mara Salvatrucha (MS-13) en la colonia Roberto Suazo Córdova de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.



Las autoridades lograron ubicar el lugar tras una llamada anónima donde les informaron que criminales frecuentaban una zona montañosa del sector.

De inmediato se desplegó un operativo en el que participaron la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP), en coordinación con la Fiscalía Especial Contra El Crimen Organizado (FESCCO), la Policía Nacional de Honduras y las Fuerzas Armadas de Honduras FFAA a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).



Al llegar al almacén, que supuestamente pertenece a la peligrosa MS-13, hallaron al menos un millón de lempiras, armas de diferentes modelos y marcas, explosivos y municiones.

Lista de artefactos hallados por las autoridades:



1. La cantidad de un millón de lempiras en efectivo (1,000,000.00)

2. Cuatro fusiles AR-15, series 8567215, 1203445, 298618, uno sin serie.

3. Dos fusiles Uzi

4. Ocho fusiles de asalto AK 47

5. Dos fusiles de asalto FAL sin serie.

6. Un fusil de asalto G3

7. Dos lanza granadas sin serie.

8. Siete pistolas

9. Dos aros de presión.

10. Tres silenciadores.

11. Cuatro miras telescópicas.

12. Tres visores nocturnos.

13. Una máscara de gas.

14. Cinco cargadores de Uzi.

15. Cuatro cargadores de FAL.

16. Tres cargadores de M16.

17. Diez cargadores de pistola.

18. Veintiocho cargadores de plástico de AK-47

19. Sesenta y dos cargadores de metal Ak-47

20. Quince cargadores tipo caracol.

21. Ciento setenta y siete cartuchos calibre 7.62 milímetros.

22. Treinta y ocho cartuchos de Ak-47

23. Nueve pantalones de fatiga.

24. Nueve camisas de fatiga.

25. Tres gorras militares.

26. Once granadas de fragmenación.

27. Diez granadas de gas.

28. Tres granadas de gas de 40mm.

29. Tres dispositivos de alerta temprana.

30. Seis granadas explosivas de 40mm.

31. Una granada de iluminación de 40mm.

32. 567 bolsas de marihuana.

33. 150 bolsitas de piedras de crack.

34. Cuatro barras de explosivo C-4.

35. Once barras de explosivo TNT.

36. Cinco libras de explosivo Flex X.

37. Diez yardas de mecha lenta.

38. Cinco yardas de cordón detonante.

39. Once cajas de munición calibre 40 mm.

40. Nueve cajas de munición calibre 38 mm.

41. Diez cajas de munición calibre 45 mm.

42. Cuatro cajas de munición calibre 357 mm.

43. Seis cajas de munición Calibre 380 mm.

44. 774 cartuchos de 5.56 mm.

45. 765 cartuchos de 7.62 mm.

46. 268 cartuchos de 7.62 mm. de ametralladora.

47. 964 cartuchos de 5.7 mm.