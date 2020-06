Artesana moldea en miniatura a los héroes de primera línea contra covid

Ricardo Sánchez Agüero

TEGUCIGALPA, HONNDURAS.-El guionista y productor de cine estadounidense Walt Disney dijo: "no hay magia en la magia, todo está en los detalles".

La frase encaja en una hondureña que a diario pone en marcha su creatividad y con sus manos fabrica diversas obras de arte.

Se trata de Evelyn Aguilar, de 42 años de edad, quien conversó con EL HERALDO sobre cómo elaborar sus artesanías se volvió una microempresa familiar, de la cual se siente muy orgullosa de sus Artesanías Bethel.

Todo comenzó hace siete años. Viendo que surgieron muchos negocios de bisutería, a lo que se dedicaba antes, decidió innovar y emprender con artesanías hechas de porcelana fría.

"Con el material que yo trabajo que es porcelana fría se puede hacer cualquier tipo de figura, personajes, recuerdos para baby shower, bodas, y siempre se busca que sean utilitarios para las personas como los llaveros, las lámparas, a la gente le gusta dar un regalo que sea único y especial", comentó.

Si usted es doctor, enfermera, microbiólogo, radióloga, odontólogo, maestra, periodista, abogado, policía, estilista, entre otras, puede plasmar su esfuerzo en un llavero o lámpara personalizada con su nombre.

En esta temporada, a Evelyn le han encargado en especial piezas de los profesionales del área de la salud que lo están dando todo por salvar vidas en la primera línea de batalla contra el covid-19.

"Siempre me ha gustado hacer algo que sea único y especial, yo había visto en internet algunas figuras de porcelana, me puse a investigar, fui probando algunos componentes hasta formar mi propia receta de porcelana fría, la fabrico, la pinto, elaboro las piezas”, describió.

Evelyn es madre de tres hijos varones, cuando comenzó estaban pequeños y tenía que buscar una fuente de ingreso para apoyar a su esposo con los gastos y a la vez tener una facilidad de horario para cuidar a sus pequeños.

"Inicié con figuras pequeñas, angelitos, muñequitas, corazoncitos, Mickey Mouse, cosas sencillas, se puede decir que soy autodidacta porque no he aprendido en ningún lugar, he aprendido sola todo lo que es modelado y armado de las piezas", comentó.

Cuando comenzó en el oficio no era muy común ni conocida la técnica en su entorno. Trabajaba en su mesa de comedor.

Con el paso de los días fue adquiriendo práctica y fue elaborando piezas más complejas, que llevaran más detalles, se retó a superarse a sí misma y lo logró, con esfuerzo abrió un taller donde elabora las delicadas piezas.

Negocio familiar

"Mi esposo y mis hijos trabajan conmigo, ellos estudian pero en sus tiempos libres me ayudan, es un negocio familiar, me ayudan con la elaboración del material y en todo lo que me puedan ayudar", manifestó.

Al inicio las personas le decían que es un material que se quebraba con facilidad, pero la porcelana fría es un material fuerte y resistente que puede durar varios años si cuidan las figuras.

En la actualidad le hacen decenas de pedidos de figuras para distintas ocasiones y a veces no se dan abasto.

En cuarentena

Evelyn también tiene un empleo y sale a las 5:00 PM, cuando llega a casa se pone a trabajar en las artesanías, según los pedidos que le encargan.

No obstante, desde marzo, durante el tiempo del confinamiento por la pandemia, ella se dedica de lleno a hacer las piezas, más de ocho horas al día.

"Mi mayor pasión al 100 por ciento son las artesanías, desde que estaba niña me gustaban las manualidades, todo lo que era arte, pintura, dibujar, costurar a mano, le hacía ropa a las muñecas y para mí", dijo.

La venta de sus obras de arte se hace a través de la página de Facebook llamada: Artesanías Bethel, donde las personas pueden hacer sus encargos a su gusto con precios económicos que oscilan desde 220 como llaveros, hasta 1,300 como lámparas.

El precio de las demás piezas depende del diseño y el tamaño que el cliente lo desee. También las personas pueden escribir a través de WhatsApp al 9437-3839 y el 3266-8928.

Las lámparas se entregan a domicilio en un promedio de cinco días máximo y los llaveros de dos a cuatro días, de haberse hecho el encargo.

"Cuando hago una pieza no siento que estoy haciendo un negocio, cuando yo veo la pieza terminada le agarro cariño, para mí, Artesanías Bethel es como un sueño hecho realidad, un sueño que tenía desde chiquita”, reconoció Aguilar.

La artesana comentó que sus hijos también desarrollaron el talento para hacer las manualidades y hacen trabajos muy profesionales.

"Tengo muchos planes y sueños, todo de la mano de Dios, seguir creciendo y capacitándome, quiero seguir aprendiendo más, que mis lámparas inunden cada hogar hondureño y de otros países", afirmó.

Evelyn tiene una línea llamada Catracho, de un indito y una indita vestidos con ropa típica bailando danza folclórica, representando la cultura hondureña y el Nacimiento de Jesús hecho con telar lenca.

También hace piezas para pasteles de bodas, la pareja de los novios personalizados para que les quede de recuerdo.

Ella ha enviado pedidos de sus artesanías a Estados Unidos, México, Colombia, España, Suiza y Alemania, entre otros. "Si tengo el talento, este es el momento de aprovecharlo”, dijo.