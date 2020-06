Jefe del Laboratorio Nacional de Vigilancia renuncia a su cargo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El doctor Engels Banegas Medina, director del Laboratorio Nacional de Vigilancia (LNV), interpuso su renuncia por escrito ante las autoridades de la Secretaría de Salud, en un momento en que dicho ente es vital para afrontar la crisis sanitaria provocada por el covid-19.

VEA: El Tórax se alista para ser un hospital solo de covid-19



En el documento firmado y sellado por el médico establece que las causas de su renuncia se deben a factores externos a su trabajo en el Laboratorio Nacional, cargo que ocupó desde el 2016.



"Es importante indicar que desde que inicié a laborar en la Secretaria de Salud desde el año 2007 he realizado mi trabajo entregándome a la SESAL al 100% en mis funciones, en donde nunca he renunciado a una función designada, pero estas situaciones externas no me permiten trabajar en un ambiente favorable", escribió el galeno en su nota de renuncia.

ADEMÁS: Directora de El Tórax: "No espere a tener dolor o dificultad respiratoria para ir al hospital"



En la misiva también aprovechó para recalcar el arduo trabajo que como equipo venían realizando en los últimos días pese a que "esta institución ha estado sin presupuesto y sin apoyo y solo sostenido por medio de la cooperación externa".



Banegas finalizó dando un resumen detallado de las condiciones en las que queda el LNV tras su gestión y enfatizando en que la decisión tomada era lo mejor para él, su familia y el laboratorio.



A continuación la carta de renuncia íntegra...