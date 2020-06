Guy Williams, "El Zorro", murió solo y deprimido en Argentina

BUENOS AIRES, ARGENTINA.-Con su personaje de "El Zorro", Guy Williams tenía a muchas mujeres a sus pies, sin embargo, con el paso del tiempo y la fama, esto cambió y terminó sus últimos días, solo y olvidado en Argentina.



El actor, nacido en 1924 en Nueva York, murió el 30 de abril de 1989 en Buenos Aires, a la edad de 65 años, producto de un aneurisma cerebral.

Tras 31 años del fallecimiento del querido actor, siguen saliendo detalles de su muerte, algo que entristece a muchos de sus fans.



Según indica Mirtha Legrand, una reconocida presentadora argentina, el actor murió solo tras varios años devastado por la falta de trabajo.



Legrand aseguró en una emisión de programa "La noche de Mirtha", en julio del año pasado, que "El Zorro" murió en su apartamento en Argentina e indicó que su cuerpo fue encontrado por la policía, luego que sus vecinos alertaran a las autoridades tras notar su ausencia.

Para ese entonces se encontraba separado de su entonces pareja, Araceli Lizaso, por quien el actor había dejado a su esposa e hijos.



La policía habría llegado hasta el departamento del actor y tras llamar a la puerta y no recibir respuesta, decidieron entrar a la fuerza. Se encontraron con el cuerpo sin vida del estadounidense.



"Era un hombre encantador. Yo fui al entierro. Éramos dos personas: Fernando Lúpiz y yo. Fuimos a Chacarita y me impresionó, porque sobre el ataúd le habían puesto la bandera de los Estados Unidos", relató.

Las declaraciones de la presentadora no gustaron a la viuda de Guy Williams y esta desmintió lo dicho por Mirtha.



"Quieren mostrarla como la historia del 'Mono Gatica', a quien adoro. Pero Guy no estaba pobre, no estaba solo… Su muerte fue un accidente en una época donde no había comunicación", dijo la viuda del actor, quien desde hace años reside en Potrero de los Funes, San Luis.



Los restos de Guy Williams fueron inicialmente enterrados en el panteón de la Asociación Argentina de Actores, pero dos años después, el hijo mayor del actor los retiró para luego esparcir sus cenizas sobre las montañas de California y el océano Pacífico.

