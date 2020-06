Critican propuesta de Ramos Soto que atenta contra autonomía de UNAH

Ramos Soto declaró el viernes a medios de comunicación que ha sido objeto de difamación y que no busca atentar en contra de la autonomía de la UNAH.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) de 1982 a 1988, también se desempeñó como decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y catedrático de este centro de estudios, al que ahora parece dar la espalda.

Las palabras del diputado del Partido Nacional, Oswaldo Ramos Soto, quien aseguró que “no puede seguir siendo el Estado en materia de educación superior, debe crearse un ente aparte para controlar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que controla hasta ahora las universidades particulares y se controla a ella misma”, causaron repudio entre la comunidad universitaria y diferentes sectores sociales. Uno de los primeros en salir al paso en redes sociales fue el actual rector de la alma máter, Francisco Herrera que dijo que se defenderá el artículo 160 de la Constitución de la República que “nos da ese rol de conductores de la educación superior en Honduras”.

“La UNAH no es una empresa de telefonía obsoleta ni una entidad regulatoria financiera que se vio superada en sus responsabilidades. Nuestro rol como ente rector de la educación superior es la mayor garantía que tiene la sociedad para evitar la imposición de un

pensamiento único”.

Ramos Soto declaró el viernes a medios de comunicación que ha sido objeto de difamación y que no busca atentar en contra de la autonomía de la UNAH.

Reacciones

“Este es un tema que siempre está en el interés de algunos sectores de menoscabar la autonomía universitaria, de modificar el artículo 160 constitucional y es lamentable que sea un exrector, alguien que ocupó la más alta investidura en la Universidad que haga este tipo de planteamientos; esta es una forma de traicionar a la Universidad y de prestarse a intereses de otros sectores”, expresó a EL HERALDO la exrectora de la UNAH, Julieta Castellanos.

Indicó que no es la primera vez que el abogado promueve quitarle a la UNAH la rectoría del sistema de educación superior, generando crispación y rechazo de académicos y

frentes estudiantiles.

“El exrector (Ramos Soto) desconoce que ya existe el Consejo de Educación Superior y que inclusive regula a la Universidad Autónoma de Honduras y esta es una de las que más cumple con todos los requerimientos; este tema lo plantean con la intencionalidad de politizar”, enfatizó.

Mientras que el sociólogo Pablo Carías consideró que estas afirmaciones del congresista son un tipo de distractor de la auténtica problemática del país.

“No hay ninguna razón, explicación por medio de la cual el abogado Ramos Soto pudiera estar haciendo este planteamiento porque no obedece a ninguna demanda social; me parece que su pretensión no va a tener cabida”, sostuvo.