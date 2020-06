Enrique López: “Quiero volver a correr"; juntos podemos hacer realidad su sueño

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Don Enrique, ¿cómo se ve en el futuro? “Me veo corriendo”, confesó a EL HERALDO, mientras nos mostraba los cimientos de una pileta que sueña construir en su casa para hacerse sus propias hidroterapias.

Continuamos la conversación en el patio de su vivienda y nuestro lente captaba su rostro con esa mirada de esperanza que fusiona con sus motivadores mensajes cristianos, “yo tengo la fe que me van a ayudar para construir mi pilita, he sido bendecido y gracias a la difusión del primer video de EL HERALDO la gente comenzó a llamarme, incluso conocí a alguien que está peor que mí, sin sus dos brazos y sin sus dos piernas”, relató.

Don Enrique no está dispuesto a “tirar la toalla”, su mayor anhelo y próxima meta es conseguir sus tres prótesis.

Han pasado casi seis años desde aquella oscura mañana que nubló sus días, pero su propósito en esta vida es más grande que su tragedia y don Enrique todavía no se da por vencido, “yo voy a cumplir seis años de esto, muchas veces me quiero quejar, sintiéndome triste por lo que me acontece, pero en este tiempo he visto el apoyo de las personas, tengo gente linda a mi alrededor y los vecinos me ayudan”, compartió.

Solidaridad Las tres prótesis que le podrán devolver los sueños a don Enrique están valoradas en L 350,000, una meta que únicamente la puede lograr con el apoyo y solidaridad de quienes estén dispuestos a extenderle su mano amiga.

De pronto un fuerte suspiro que agitó su pecho interrumpió nuestra amena conversación con el valiente varón... “les pido disculpas, no es fácil estar así... y usted que tiene sus bracitos y piernitas dele gracias a Dios”, expresó entre lágrimas.

No darse por vencido es la esencia de su mensaje esperanzador, y a pesar de las duras batallas que le ha tocado enfrentar junto a su familia, “siento que hoy debo ser más fuerte que ayer, hoy, ayer ya pasó y el mañana no lo conozco, hoy es el día más importante”, recalcó López.

Para lograr su independencia, don Enrique necesita tres prótesis valoradas en L 350,000.

La visión de este valiente capitalino va más allá de lo material, pues su meta más grande es conseguir sus prótesis que le permitan recuperar su independencia y poder valerse por sí solo: “Mi anhelo hoy es ser más independiente para hacer muchas cosas porque puedo lograrlo, tengo un pie y cinco dedos que puedo adiestrarlos, quiero cocinar mi propio huevo y quiero dejar que mi esposa descanse porque ella está por su proceso y yo por el mío”.

Entre algunas de las confesiones que destacan entre sus mayores sueños, está comenzar de nuevo, enterrar sus miedos, retomar su vuelo y continuar su viaje por la vida.

Don Enrique batalla día a día con una realidad, que con solidaridad, podemos cambiar.



Las tres prótesis que le podrán devolver los sueños a don Enrique están valoradas en L 350,000, una meta que únicamente la puede lograr con el apoyo y solidaridad de quienes estén dispuestos a extenderle su mano amiga.

“Yo quisiera tener más independencia, poderme levantar a las cinco de la mañana porque yo soy un trabajador que no puede dormir hasta las nueve de la mañana, pero hoy mi vida cambió y tengo que esperar que las personas se levanten para que me pasen hasta un vaso con agua”, expresó el varón de fe inquebrantable.

Apoyo Si desea sumarse a esta campaña y formar parte de un sueño realizado de don Enrique, puede realizar su contribución al número de cuenta 21 119 0006 353: Banco de los Trabajadores

A una semana de asumir el reto de esta campaña y realizar nuestro primer encuentro con don Enrique, solo podemos decirle que no está solo, que es momento de comenzar de nuevo, enterrar sus miedos y retomar el vuelo para continuar el viaje por la vida y perseguir sus sueños, con la ayuda de Dios y las personas de noble corazón que abracen su deseo de volver a caminar. ¡No se rinda, juntos lo vamos a lograr!

Le recomendamos leer:

Enrique López: La travesía de un guerrero de duras batallas (Historia-parte1)

'Cuando me estreso, exploto y me estrello contra la pared' (Historia-parte2)

La historia del hondureño Enrique López, saca lágrimas pero inspira (FOTOS)

Enrique López: Un hombre de fe inquebrantable y al pie de sus sueños (FOTOS)