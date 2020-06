Doctor Sierra: Con Catracho damos oxígeno y no intubamos a los pacientes

Álvaro Mejía | alvaro.mejia@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El médico hondureño y precursor del tratamiento Catracho, Miguel Sierra Hoffman, aseguró que con este método para contrarrestar el covid-19 no se requiere intubar a los afectados y se les da oxígeno, antinflamatorios, entre otros medicamentos para su recuperación.

“Esto es Catracho, damos dos antinflamatorios para bloquear la inflamación; nosotros no intubamos a las personas, les damos oxígeno, no hemos intubado a nadie en meses”, manifestó durante una presentación virtual. El especialista en cuidados intensivos, infectología al igual que neumología agregó que “usamos anticoagulantes, hidroxicloroquina para probar al mundo si es o no porque están muriendo por las complicaciones no por el virus”.

Sierra Hoffman ofreció una exposición desde la universidad A&A de Texas denominada: Pandemia covid-19, tercera parte del manejo de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), en la que participó EL HERALDO.

Salvar vidas

“Hay cosas que me hubieran gustado saber antes, no hasta en junio... si hubiera sabido en marzo hubiera salvado más vidas”, admitió el galeno.

La máquina del tiempo no ha sido inventada, por lo que no se puede ir al pasado y decir que me gustaría haberlo hecho, destacó respecto a la aplicación de este tratamiento que ha salvado muchas vidas tanto en Honduras como en Estados Unidos.

