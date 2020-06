"Hemos sido superiores al Betis", asegura Lopetegui  

SEVILLA, ESPAÑA.-El técnico del Sevilla, Julen Lopetegui, aseguró este jueves que su equipo fue superior al Betis, en la victoria 2-0 en la vuelta de LaLiga tras tres meses de parón por la pandemia.



"Estamos contentos por los tres puntos, hemos sido superiores al Betis, merecíamos los tres puntos. Afortunadamente, hemos podido plasmar en dos goles esa superioridad", dijo Lopetegui en rueda de prensa tras el partido.



"El equipo ha estado bien y Lucas Ocampos (autor del primer gol) ha estado en la línea. Destacaría a todo el equipo y quiero dedicar este triunfo a los sevillistas porque en momentos de pocas alegrías (por la pandemia) merece la pena y va por ellos".

Aunque el partido se jugó a puerta cerrada, Lopetegui consideró que "la intensidad que le hemos dado es la misma aunque haya sido a puerta cerrada, requería de un esfuerzo mental y los chicos han tenido esa fuerza".



El técnico del Sevilla reconoció por último que los tres meses de inactividad han pasado factura a sus jugadores.



"Han terminado muy tocados todos, al limite, con molestias musculares. El sobreesfuerzo que es antinatural porque no tenemos la preparación normal (tras retomar los entrenamientos colectivos hace apenas diez días), espero que no haya nada importante, pero hay cositas", dijo Lopetegui.



"Estos once partidos (hasta final de temporada) van a requerir del servicio de toda la plantilla", concluyó.

