Turquía sigue confiando en que la final de Champions sea en Estambul

ESTAMBUL, TURQUÍA.- Turquía tiene "confianza" en que la final de la Liga de Campeones de fútbol este 2020 pueda mantenerse en Estambul, declaró este jueves su ministro de Deportes, en un momento en el que la UEFA estaría estudiando otra opción alternativa.



El máximo torneo del fútbol europeo está detenido desde marzo por la pandemia del nuevo coronavirus y la próxima semana se estudiará el formato y calendario para poder terminar la actual temporada, que se suspendió en mitad de la ronda de octavos de final.

La UEFA tiene un Comité Ejecutivo los días 17 y 18 de junio donde se espera una decisión.



En los últimos días, la prensa ha especulado con posibles alternativas (Lisboa o Fráncfort) para acabar el torneo. El martes, el alcalde de Madrid propuso también su ciudad.



Pese a ello, Turquía no renuncia a ver la final de la Champions 2019-2020 en el estadio Atatürk de Estambul.



"No tengo ninguna duda de que (esta final) se disputará de la mejor de las maneras en Turquía. Estamos convencidos de que tendremos buenas noticias el 17" de junio", afirmó el ministro turco de Deportes, Mehmet Kasapoglu.



"Seguimos este asunto de cerca, es un tema muy importante", insistió en una entrevista a la cadena de televisión TRT Sport.



Estambul, elegida antes de la pandemia, sigue siendo la sede oficial de la final de esta Champions.



La final tenía que haberse disputado el 30 de mayo en el estadio Atatürk, quince años después de la legendaria final que tuvo lugar allí en 2005, en la que el Liverpool se impuso en la tanda de penales al Milan (3 a 2 después de empate 3-3).



Turquía ha registrado oficialmente unos 173.000 casos de coronavirus y 4.700 fallecidos, un número relativamente bajo en relación a países de Europa Occidental. Tampoco ha sufrido problemas de saturación con los equipamientos médicos.

Sin embargo, la elección de la sede de la final depende del formato que elija la UEFA para retomar la competición.



Según la prensa, la UEFA podría optar por un formato novedoso, que tendría lugar en agosto con partidos únicos (sin ida y vuelta) en un terreno neutral desde los cuartos de final, en el que los ocho equipos participantes se reunirían en una misma ciudad.