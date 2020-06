TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Congreso Nacional de Honduras comenzó el lunes con un proceso socialización del nuevo Código Penal y los primeros en debatir la normativa fueron los influencers.

A través de sus redes sociales, el Poder Legislativo convocó por primera vez en la historia a ciertos prescriptores para que expresaran “sus inquietudes, dudas y propuestas referentes a esta normativa", según menciona la convocatoria.

Influencer queremos escucharte. La Vacatio Legis es para aportar y mejorar el Código Penal.



Hora: 7:00 pm

Día: Lunes 8 de Junio

Zoom: 913 4706 1323

Contraseña: 693519



Están cordialmente invitados, será un honor para nosotros contar con su presencia.https://t.co/Y5RTZUOZUM pic.twitter.com/H74cQH04JD — Congreso Nacional (@Congreso_HND) June 6, 2020





Esta decisión causó polémica en el país, pues muchos sectores opinan que es necesario que el Código Penal sea conocido y consultado por la mayoría de la población, especialmente cuando solo faltan 15 días para que entre en vigencia.



La convocatoria del Congreso Nacional surgió horas después de que varios influencers aparecieran en un video mencionando las razones por la que no apoyan el nuevo código, bajo la leyenda "este Código Penal da pena, yo no lo apruebo", la misma campaña que inició el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).









"Ha habido una gran cantidad de influencers, imagino que son personas renombradas de la farándula, jóvenes con algún talento y que a través de las redes sociales han dicho que no aprueban el Código y han manifestado distintas opiniones. En ese sentido, se tomó la decisión de generar un espacio para que ellos expresen cuáles son sus inquietudes del nuevo Código Penal", mencionó Jaime Banegas, asesor del Legislativo.



Alia Kafati, quien es psicóloga y ha participado en el Foro de Mujeres Políticas en el Parlamento Centroamericano, contó a EL HERALDO que recibió la invitación con optimismo, pero al ver que posteriormente no hubo ninguna formalidad decidió no asistir, no sin antes enviar junto a otros influencers un extenso comunicado dirigido a Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional.



"A escasos 17 días de la entrada en vigor de la normativa penal y como jóvenes nos llama la atención el por qué antes no fue de su interés vincularnos a la socialización para recibir nuestros aportes. Asimismo, vemos que la convocatoria está dirigida a un sector que ustedes han calificado como influencers, con etiquetas directas. Una actitud que excluye a la gran mayoría de la población", menciona parte del documento.





El comunicado fue compartido por Ana Alvarado, mejor conocida como LipstickFables; Mr. Hombre; Kassandra; Annie Naranjo; entre otros. Algunos, reconocidos por crear contenidos de entretenimiento, música o ser presentadores de radio o televisión. Pero el Congreso Nacional puso énfasis en que todos tienen más de mil seguidores en su cuenta de Instagram.



“El comunicado dice que mientras aceptamos la invitación al diálogo, no la aceptamos de esa manera tan informal, desorganizada y excluyente. A los influencers que nos etiquetaron tal vez fueron cien; cien de casi nueve millones de habitantes, no tiene sentido”, cuestionó Kafati.



La Real Academia Española (RAE) no incluye la palabra influencer dentro de los conceptos, pero el término es tan frecuente que hace referencia a personalidades que se hicieron famosas a través del internet; pueden tener miles o millones de seguidores.



De acuerdo con el blog IEBS, pueden existir siete tipos de influencers, según el contenido que publican en sus redes sociales; todos tienen que ver con el entretenimiento: viajes, cocina, moda, video juegos, familia, entre otros.

Pero existen expertos, políticos y hasta profesionales, como Kafati, que por su forma de decir las cosas y fundamentarlas consiguen seguidores y logran el fin primordial de los llamados influencers: incidir en las decisiones de las personas que los ven o leen.



A su juicio, la invitación tenía dos objetivos: uno era dividir a la población, como lograron hacerlo, y lo segundo era abalar la socialización con ellos.



El colectivo Quemando Micrófonos, organizado por un grupo de jóvenes que buscan crear debates de forma entretenida con temas de realidad nacional, fue otro de los que se negó a participar en la reunión, ya que para ellos la normativa debe ser socializada con todos los hondureños.



"El Congreso Nacional además de etiquetar personas con actividad en redes sociales debe responder a las demandas de las organizaciones civiles, campesinas, LGTBI+, etc., que por meses han intentado reunirse para hacer llegar sus observaciones, recomendaciones y obtener mayor protección por parte de un Estado que sigue ignorándolos e invisibilizándolos", publicó en su página de Facebook.









Aunque hubo negativa por varios influencers, la reunión se llevó a cabo el lunes a las 7:00 de la noche a través de la plataforma Zoom. EL HERALDO conoció que al menos 500 personas estuvieron conectas, entre ellos dereck_kattan, un reconocido modelo hondureño; titatorres08, psicóloga y esposa de Carlo Costly; stefanygaleano19, presentadora de televisión; y otros, según publicó el Congreso Nacional.



Algunos solamente llegaron a escuchar, pero otros cuestionaron fuertemente que se tratara de “código que protege corruptos”, como mencionó Nelyi Larice, conocido como El Showman, (un licenciado en comunicaciones y periodismo con una extensa trayectoria en medios y programas de opinión) durante su intervención, sin embargo, segundos después el video fue cortado.



Mr. Hombre también publicó su postura en las redes sociales y denunció que el Congreso Nacional nunca tuvo la intención de escucharlos, ya que también fue cortado.

“Mr. Hombre quiso entrar pero poniendo el nombre de “No al Código Penal”, esperó cinco minutos y no lo aceptaron. Le cambió el nombre y puso Alejandro Gómez, no había pasado ni un minuto y lo aceptaron. Allí ya se ve que el Congreso Nacional no le interesaba la opinión de gente que no está a favor del código”, cuestionó Kafati.



La reunión, que duró al menos dos horas, estuvo llena de sorpresas, pues uno de los invitados, con el nombre de Héctor, puso en su pantalla a un stripper bailando, mientras el diputado Mario Pérez hablaba sobre la normativa.

Los organizadores decidieron realizar una segunda sesión virtual para ampliar más temas. El siguiente video muestra de forma completa esta reunión:

LE PUEDE INTERESAR: Pepe Lobo: Ley de Extradición es testimonio de las 'leyes y acciones que di contra el crimen organizado'



Aunque el Congreso Nacional dejó claro que “ya no se puede discutir ninguna iniciativa ciudadana para derogar el Código Penal”, el asesor del Legislativo especificó que estos espacios eran para debatir y escuchar propuestas y que al entrar en vigencia la normativa puede ser reformada.



“Puede ser derogada en algún aspecto que sea negativo, puede ser reforma si acaso requiere por adición derogar algo más; es un proceso”, explicó Banegas.



El abogado, quien también participó en la elaboración del nuevo código, dijo a EL HERALDO que el debate con los influencers se trató del primer paso de socialización de la normativa y que en los próximos días también serán consultados varios estudiantes de la carrera de derecho, organizaciones de mujeres, de la sociedad civil, trabajadores y el mismo CNA.



En la página de Twitter del Congreso Nacional hay varias convocatorias por sector para discutir la nueva ley, pero muchos influencers que no participaron en el debate abierto cuestionaron que se trata de una informalidad.



Aníbal Cálix, exdiputado por el Partido Anticorrupción (PAC), cuestionó que esta socialización fue solo un protocolo a seguir como parte de la Vacatio Legis (período que transcurre desde la publicación de una norma hasta su entrada en vigor), pero que el Congreso Nacional "no tiene la intención de cambiar nada de cómo está el Código".



"Llamar a un proceso de socialización de un código que es eminentemente técnico y no llamar a técnicos es realmente perder el tiempo y es poder decir de alguna manera a la comunidad internacional de que ellos escucharon a la población", argumentó Cálix.



Opinión que comparte Alia Kafati, quien aseguró que como influencers conocen algunos artículos de la normativa, pero ellos no tienen la misma preparación legal que los asesores y abogados que trabajaron el Código Penal.



“Yo puedo ir a defender una postura, pero no le voy a poder citar los artículos de la misma manera que uno de ellos, jamás. Después yo cargar con ese peso en mis hombros de que la socialización se hizo conmigo no es correcto y tampoco es justo para nosotros que toda Honduras nos esté reclamando que por nuestra culpa se socializó algo que se aprobó”, justificó Kafati.

Artículos cuestionados

Los influencers cuestionaron varios artículos de la normativa que favorecen a las personas acusadas por el delito de pornografía infantil; el código vigente establece penas de 10 a 15 años, pero con la nueva normativa se reduciría de seis a ocho años.



Lo mismo ocurre por el delito de tráfico de drogas. La ley actual tipifica de 15 a 20 años de cárcel, pero en el nuevo Código apenas se habla de cuatro a siete años, si son drogas que no causan un daño grave en la salud y de 7 a 10 años en el resto de casos.



La pena por violencia intrafamiliar menciona dos o cuatro años de prisión en la ley vigente, mientras que en la que entraría en vigor el 25 de junio menciona de seis a 12 meses de cárcel.



Otro de los puntos más cuestionados es catalogar la protesta social como "terrorismo", con penas de 10 a 20 años de cárcel. Asimismo, las penas por "delitos contra el honor" y "ciberterrorismo/ terrorismo electrónico" en las redes sociales, mencionan de 4 a 6 años de prisión.

VEA: Omar Rivera: No se obstaculizó ascenso de Sauceda 'porque no existía reparo en firme ni sanción disciplinaria'



En el documento que los influencers enviaron al Congreso Nacional mencionan que instituciones como el CNA son las que deberían ser escuchadas en la socialización, pues ellos han denunciado que el nuevo Código Penal “debilita el combate a la corrupción e impunidad con una notable y descarada reducción de penas en los delitos contra la administración pública, narcotráfico, violencia de género, violación, extorsión, entre muchas otras”.



Gabriela Castellanos, directora del CNA, recordó a EL HERALDO que ellos “entregaron al Congreso Nacional estudios académicos y jurídicos en el cual participaron hondureños de alto grado de credibilidad y reconocimiento, donde se demostró que esa ley es negativa para el país”.



Además, afirmó que en el proceso las autoridades del Legislativo escuchan a los que quieren.



"Para el debate y la construcción de una ley que se ajuste a la realidad del país y no como esta que blinda a los corruptos, era necesario aceptar la multiplicidad de criterios, no solo los que responden a los intereses personales y políticos", puntualizó.



Para Castellanos, el nuevo código no debería entrar en vigencia el próximo 25 de junio, pues también es lo que demanda la mayor parte de la población.

Conclusión

Si bien es cierto, hubo polémica porque fueran los influencers los primeros en ser convocados a la socialización del Código Penal, muchos acudieron al llamado para dar a conocer su opinión sobre la normativa y otros para decir que definitivamente no la aprueban, tal como lo expresaron en sus redes sociales o en sus intervenciones durante el debate.



Exdiputados, el CNA y hasta muchas personas influyentes en redes sociales ven este proceso como un protocolo para justificar que la normativa se socializó, pero también están atentos a que muchos de los artículos no son favorables para las mujeres, niños, periodistas y quienes protestan.



Aunque una sociedad democrática es aquella que se abre a aceptar diversas visiones, escuchar opiniones de diferentes sectores y asimilar posturas favorables y contrarios, hay ciertos aportes que solo pueden ser proporcionados por sectores especializados en la materia, en este caso el Código Penal, por lo tanto, la calificación es un “Ni sí ni no”.