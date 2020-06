Daniel Radcliffe reacciona a polémicas declaraciones de JK Rowling

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Daniel Radcliffe, conocido mundialmente por protagonizar la saga de Harry Potter, cuestionó a la escritora de los libros que dieron vida a dicha producción, tras considerar que un mensaje publicado por JR Rowling había ofendido a las personas transgénero.



Rowling escribió en su cuenta de Twitter: “Gente que menstrúa, estoy segura de que solía haber una palabra para esas personas, ¿alguien me ayuda?”, en respuesta a una publicación hecha por la revista digital Devex.

VEA: Protagonista de Harry Potter encarna a activista antiapartheid en nuevo filme



Su postura frente al tema causó controversia entre los internautas, algunos comenzaron a dejarle comentarios reclamado su "transfobia" y otros la llamaron ignorante.



Las reacciones de las personas llevaron a JR Rowling a pronunciarse de nuevo escribiendo: "He pasado mucho de los últimos tres años leyendo libros, blogs y ensayos científicos sobre la gente trans y sé exactamente cuál es la distinción. Nunca supongan que porque alguien piensa de manera diferente no tiene conocimiento”.



Sin embargo, sus comentarios no solo incomodaron a algunos de sus seguidores, sino también a Daniel Radcliffe, el actor que durante 8 años interpretó al personaje principal que ella inventó al escribir los libros de Harry Potter.

LE PUEDE INTERESAR: Game of Thrones: ¿Cómo cambiaron los personajes desde la temporada 1 hasta la 8?



Tras sentir que Rowling había ofendido a las personas trans, Radcliffe escribió un artículo para el sitio The Trevor Project, una organización enfocada en prevenir el suicidio y orientar a la comunidad LGBTQ.



El actor de 30 años comenzó escribiendo que su intención no era una declaración en contra de la escritora, sino plantear su punto de vista sobre el tema.



“Las mujeres transgénero son mujeres. Cualquier declaración en sentido contrario borra la identidad y la dignidad de las personas transgénero y va en contra de todos los consejos dados por las asociaciones profesionales de atención médica que tienen mucha más experiencia en este tema que Jo (Rowling) o yo", escribió.

LE PUEDE INTERESAR: Daniel Radcliffe es socio de una finca de café en Honduras



Por otro lado, aprovechó el espacio para pedirle a los lectores que no dejaran de lado lo que los libros les habían enseñado, y el apego que tuvieron con la historia de Harry Potter, por dejarse llevar por la postura de la escritora y enfatizó en que "el amor es la fuerza más importante del universo" y eso es lo que importa.