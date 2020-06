Esposa de Enrique López afronta fulminante enfermedad: "Si alguien me puede ayudar, que lo haga con ella"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Parte 3-. “No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea”, cita el versículo del libro de Génesis 2:18, refiriéndose al importante rol de una esposa. Y así fue como el destino nos presentó a doña Hilda Ramírez, esa inseparable compañera de vida que se ha convertido en la aliada incondicional de don Enrique López.

Se trata de una mujer joven de 42 años, llena de vida y con muchos sueños por cumplir al lado de su esposo, pero que al igual que él pide una segunda oportunidad, ya que un diagnóstico de cirrosis hepática fase 1 está a punto de robarle las esperanzas de una vida juntos.

Un álbum familiar de don Enrique y su esposa, antes que la tragedia marcara sus vidas. Foto: David Romero/ EL HERALDO



Mientras conversa con EL HERALDO, él mantiene su mirada fija en ella, la contempla con amor y cuantas veces sea necesario clama ayuda para que su amada compañera sea atendida por un especialista: “Hoy mi prioridad es mi esposa... si alguien me puede ayudar que lo haga con mi esposa, ella necesita un especialista que trate esa enfermedad”, pide el humilde capitalino.

Su confianza se mantiene firme con la convicción de que tanto él como su esposa saldrán de esta dura prueba que les ha tocado enfrentar juntos, “yo confío en Dios porque para él no hay nada imposible y si me envió estos ángeles es porque él tiene misericordia de mí, de mi casa y esposa y familia”, expresó con emotividad y su rostro lleno de fe.

Doña Hilda teme que su enfermedad avance y dejar solo y desamparado a su esposo. Foto: David Romero/ EL HERALDO.



La fatiga, debilidad y pérdida de peso acelerada atentan a diario contra la vida de doña Hilda, quien además ha desarrollado ictericia (color amarillento en su piel) en la fase inicial de su enfermedad.

Para ninguno es fácil sobrellevar el día a día con esta dura prueba, tanto ella como él temen que al no ser tratada a tiempo la evolución de este crónico padecimiento les pase factura y trunque su destino como familia, “una de las cosas más importantes para mí es poderme amar a mí lo suficiente para amar a mi esposa, porque como pareja no es fácil y vamos a cumplir 26 años de estar juntos. Sé que es mi responsabilidad porque yo soy la cabeza del hogar y mi prioridad es ella, no soy yo”, asegura López.

SÚMESE Si desea sumarse a esta campaña y cambiarle la vida a este valiente hondureño puede comunicarse a los teléfonos 9726-2768 (Don Enrique), 9870-2257 (Hilda/ esposa) o abocarse a las oficinas de diario EL HERALDO en colonia Loarque, salida al sur frente a Ferromax.

Don Enrique anhela que su compañera de hogar sea atendida por un especialista. Foto: David Romero/EL HERALDO



A pesar de sus limitaciones físicas, don Enrique se esfuerza en darle una calidad de vida y que su dolencia sea leve, una sonrisa que contagia, con una que otra broma o piropo de su esposo le arrancan suspiros y hasta le devuelven las ganas de volver a sonreír a esta espigada mujer, quien lucha por no dejarse vencer ante un sorpresivo diagnóstico que poco a poco le está robando su paz y su juventud.

La batalla de esta pareja no está pérdida, y aún es tiempo de brindarles esa segunda oportunidad que ellos tanto anhelan y merecen. Si desea unirse a esta causa y ser instrumento de bendición para esta familia, no dude en extenderle esa mano amiga a don Enrique y su esposa Hilda.

Cirrosis hepática-enfermedad que aqueja a doña Hilda

La cirrosis es una etapa tardía de la cicatrización (fibrosis) del hígado producto de muchas formas de enfermedades hepáticas, como la hepatitis, explican expertos.



Cada vez que el hígado sufre una lesión, ya sea por enfermedad, u otra causa, intenta repararse a sí mismo.

En el proceso, se forma un tejido de cicatrización. A medida que la cirrosis avanza, se forman cada vez más tejidos de cicatrización, y hacen que el hígado funcione con dificultad (cirrosis descompensada). La cirrosis avanzada es potencialmente mortal.

Por lo general, el daño al hígado causado por la cirrosis no puede revertirse. Pero si la cirrosis hepática se diagnostica de manera temprana y se trata la causa, se puede limitar el avance del daño y, raramente, revertirse.



