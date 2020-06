Presidente Hernández sobre reelección: "He dicho claramente que no voy a participar"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente Juan Orlando Hernández volvió a ratificar este martes su decisión de no participar en las próximas elecciones y aseguró que al interior del Partido Nacional están claros con los candidatos, por lo que van a participar en un proceso interno para escoger.



Hernández fue consultado sobre la reelección en Diario Matutino de HRN, ya que algunas encuestas de opinión siguen incluyéndolo como tema de ponderación o referencia.



"Yo quisiera pedirle a la gente que se dedica a esas cosas, si son serios, Juan Orlando Hernández ha sido claro, enfático, y lo digo con respeto y por el pueblo hondureño", dijo Hernández, porque "poner en una pregunta si yo soy candidato o no, me parece que es una falta de respeto a todos; deben ser más profesionales".



"He dicho claramente y lo sigo sosteniendo: no voy a participar. Los procesos electorales van en curso, serán otros. Los países necesitan que su democracia continúe y se fortalezca y cada uno de nosotros tiene su tiempo", expresó el titular del Ejecutivo.

"El tiempo nuestro llegó, asumimos un compromiso y lo estamos cumpliendo, con toda nuestra fuerza y toda nuestra dedicación, con el sentido patriótico hacia el país”, agregó.

Partido Nacional está definido en cuanto a candidatos

El mandatario aseguró que dentro de su instituto político ya se tiene conocimiento sobre su decisión.



"No va a ser fácil, pero hay muchos candidatos en Honduras y dentro de mi partido ya están claros con los candidatos y van a ir a un proceso interno, van a escoger, y los demás partidos van a hacer lo mismo", dijo.

También señaló que "hay partidos que están tan mal, que no se les ocurre otra cosa que hablar de Juan Orlando para estar vigentes".



"Están perdiendo el tiempo, la gente no los va a ver serios", puntualizó.





