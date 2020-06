Alsoris Guzmán, "La Flaca" que inspiró uno de los éxitos de Pau Donés

MADRID, ESPAÑA.- "La Flaca" es quizá uno de los éxitos más recordados de Jarabe de Palo. El tema puso a bailar y cantar a muchos desde 1997, pero muy pocas personas conocen quién es la mujer que inspiró a Pau Donés a escribir el tema.



La inspiración llegó tras realizar un viaje a Cuba en 1995 para grabar el video de la canción "El lado oscuro". Ahí conoció a Alsoris Guzmán, una cubana hermosa y sensual.



En 2017, la musa de Pau reveló qué había ocurrido esa noche en La Habana. "Yo trabajaba en 1830, una discoteca al aire libre en el Malecón más conocida como La Tasca. Un buen día aparecieron ellos, buscando una muchacha para un videoclip. Y yo esa noche llegué más tarde. Entonces al entrar por la puerta con mi vestido rojo me invitaron a un mojito y me preguntaron si me interesaba el trabajo", comentó.





Según reveló Donés cuando lanzó su libro "50 palos: ... y sigo soñando", él conoció a Guzmán en una discoteca. Ella usaba un vestido rojo" y cuando entró lo deslumbró con su atractivo.



Asimismo, confesó que el mal tiempo hizo que no se pudiera grabar el video, pero eso le dio tiempo de conocer la isla junto a Guzmán. En esa entrevista el español recordó: "La conocimos en Cuba y le pedimos que viniese unos días a nuestro hotel para grabar el videoclip del disco y la pusimos a dormir en el cuarto de Eva, una de las que venía con nosotros. Al segundo día, Eva pidió que la pasaran a mi cuarto porque lo debió de ver claro [se ríe]. La flaca estuvo varios días durmiendo en mi cuarto y yo me enamoré de ella, pero ni caso, claro. ¡Me quedé a dos velas! Por eso escribí eso de que ‘por un beso de la flaca yo daría lo que fuera’. Era verdad"



Sin embargo, la joven inspiración de Donés aseguró que sí hubo un beso, pero no en la habitación, sino cuando iban en un viaje en autobús. "Él era una persona tímida entonces, aparte de que éramos muy jóvenes; y a mí no me pidas mezclar el trabajo con otra cosa", afirmó la joven.