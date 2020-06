Colegio de Microbiólogos: Pruebas PCR no deben realizarse en locales sin licencia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Colegio de Microbiólogos de Honduras recomendó este lunes a la población hondureña realizarse pruebas PCR para detectar el coronavirus en establecimientos que tengan la licencia correcta y que cuenten con el personal capacitado.



A través de un comunicado, la institución afirmó que los doctores en Microbiología son los únicos profesionales que deben administrar un laboratorio de análisis clínico y microbiológico de forma exclusiva y permanente.



Por lo tanto, indicó que la prueba diagnóstica rápida de Covid-19 no deben realizarse en establecimientos que no cuenten con licencia sanitaria y con la presencia de un profesional de la microbiología debidamente colegiado que garantice el control de calidad y bioseguridad para un diagnóstico confiable y seguro.

El colegio afirmó que todos los resultados de las pruebas de coronavirus que son emitidos en el laboratorio estatal o privado deben ser avalados por sello y firma de un profesional.



Asimismo, señaló que las pruebas de diagnóstico rápido tienen limitaciones, y en el caso del Covid-19 presentan baja sensibilidad, por lo que el diagnóstico oficial debe ser confirmado con la prueba Biología Molecular (RT-PCR) y no por pruebas rápidas.



Por lo tanto, recomendó que ningún laboratorio trabaje si no cuenta con un microbiólogo regente que esté colegiado y que no se visiten los locales que no son dirigidos por un profesional.

