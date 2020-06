Mayoría de empresas informaron que adoptaron medidas de bioseguridad para reabrir

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La gran mayoría de las empresas en Honduras informaron que adoptaron las medidas de bioseguridad para poder volver a sus funciones en medio de la covid-19, según estudio de la máxima casa de estudios.



Y entre esos casos está el de Delia Altamirano, una mujer de 55 años, quien tiene una añeja tienda de ropa en una populosa colonia de la capital de hondureña.



Desde el 1 de junio, día cuando comenzó la fase cero de la reapertura económica inteligente, inició a equipar su establecimiento con las medidas de bioseguridad pertinentes para poder vender su mercadería que estuvo guardada por al menos 80 días producto del confinamiento obligatorio.



Pero eso quedó atrás a raíz que desde este lunes entraría en vigor la reapertura económica inteligente a nivel nacional de manera gradual y diseminada en regiones de acuerdo a la densidad poblacional e infectados de coronavirus.



Una encuesta de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) muestra que el 78.8% de las empresas se consideran listas para reabrir gracias a que aplicaron las medidas de bioseguridad, mientras que el 21.2% no lo está -datos del 7 al 17 de mayo-.



El estudio también refleja que las empresas cumplieron con los protocolos de bioseguridad en un 83% para poder volver a abrir el umbral de los portones de sus establecimientos, en cambio, un 64% se consideró no estar preparadas para ser parte de la reapertura económica.



Delia Altamirano realizó un gran esfuerzo económico para comprar mascarillas, caretas, guantes, gel antibacterial, insumos que reducirán las probabilidades de infectarse del coronavirus.



Y es que las cifras de la encuesta no son nada alentadoras para las microempresas: a penas el 53.2% ha logrado sobrevivir a la tempestad que azota a Honduras desde el 11 de marzo pasado.

Complejidad

La investigación de la UNAH indica además que el 64% de las empresas tuvieron un gran problema para poder implementar las medidas de bioseguridad: la falta de dinero.



Ejemplo es ello es Delia Altamirano, quien se vio obligada a hacer un préstamo ante la falta de ingresos por la inactividad de su tienda para implementar los protocolos de bioseguridad.



Otros de los obstáculos que figuran en los resultados de las encuestas fueron que el 31% de las empresas tuvo problemas con el acceso a los insumos, el 28% en capacitar al personal, el 22% con las instalaciones físicas y un 18% con el conocimiento de la "nueva normalidad".



La mayoría de los propietarios de las empresas (el 40.2%) percibieron la probabilidad de contagiarse de la covid-19 como media, mientras que el 33.5% lo catalogó como baja y el 26.3% como alta.

El doctor Daniel Fernández dijo que entre más radicales sean las medidas de bioseguridad aplicadas por los propietarios de las empresas, las probabilidades de infectarse son menos.



"Las probabilidades de infectarse siempre serán altas, pero entre más estrictas sean los protocolos de seguridad, las posibilidades de adquirir la enfermedad serán menores", consideró.



"La bioseguridad será clave en esta reapertura económica. Este permitirá conocer si las personas toman o no las medidas de bioseguridad", añadió.



Esa declaración se ve contrastada, puesto que el 89.1% de los dueños de las empresas creen que al adoptar las normas de bioseguridad evitarán el contagio del virus a sus empleados y clientes.



Además, un 97.3% de las empresas estiman que sus clientes aceptarán la aplicación de las normas de seguridad.



"La gente tiene que entender, tiene que ser consciente que esto es por su bien y por el bien de todos. La bioseguridad es punto clave, es algo que no se puede descuidar", aseveró Fernández.

Comienza la reapertura

El plan de la reapertura económica inteligente fue propuesto por una mesa multisectorial que acobijó a la empresa privada, organismos sociales y al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), que el domingo pasado aprobaron la fase cero, etapa previa de esta modalidad que tuvo como afán el dotamiento de los protocolos de bioseguridad.

